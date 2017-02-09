Гендиректор ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от должности

9 Февраля 2017 19:05

Важное кадровое решение для крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия страны. Генеральный директор ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от должности.

Об этом во время рабочей поездки в Новополоцк коллективу предприятия сообщила глава Администрации Президента. Как пояснила Наталья Кочанова, одной из причин такого решения стала затянувшаяся модернизация, сроки которой продлевались не раз. Только за 2016 год сорваны сроки ввода в эксплуатацию четырех объектов. А отсутствие должного контроля со стороны руководителя и непринятые своевременно управленческие решения негативно отразились на финансовых показателях предприятия. Чтобы завершить масштабный проект, предстоит активизировать внутренние резервы. Сейчас НПЗ реализует 7 инвестпроектов, которые позволят увеличить объем производства и углубить переработку нефти с 75 до 90%. Это поможет улучшить экономические показатели предприятия. На то, чтобы наладить работу по-новому, - буквально год. Стоит задача завершить модернизацию в 2018-м.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Это одно из крупнейших предприятий нашей страны, и действительно уже не год проводятся работы по модернизации производств, установок, которые есть на предприятии. Конечно, есть где-то объективные причины, где-то субъективные. Потому что ряд сроков уже сорваны. И сегодня, к сожалению, руководству нынешнему не удается оперативно решать некоторые вопросы, которые касаются модернизации такого важного предприятия, как "Нафтан". Поэтому принято такое решение".

Подобные встречи с коллективами предприятий глава Администрации Президента проводит часто. Нынешний визит на "Нафтан" - особый. Сегодня заводу исполнилось 54 года. Кроме того, Наталья Кочанова на протяжении 7 лет занимала должность главы Новополоцка, многих специалистов знает лично, поэтому разговор получился откровенным. Обсуждали разные вопросы, в том числе и острые: Декрет о предупреждении социального иждивенчества, доходы населения, социальные гарантии. Наталья Кочанова напомнила один из главных тезисов Президента - о социальной ориентированности государства. Главное - это люди. А создать условия для работы сотрудников - задача руководителя, при этом стоит помнить и о трудовой дисциплине.