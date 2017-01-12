10 Января 2017 19:12

В наступившем году Гавана рассчитывает на качественный и количественный скачок в двустороннем сотрудничестве с Беларусью. Как отметил сегодня на пресс-конференции в Минске посол Кубы в нашей стране Херардо Суарес Альварес, за последние три года были подписаны важные и действенные соглашения. Они и позволяют сохранять стабильный уровень товарооборота, приближающийся к 70 миллионам долларов.

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

"Кредитная линия на 2017 год, предоставленная Банком развития Республики Беларусь, составила 37 млн. долларов. Между нашими странами подписано соглашение о встречной торговле, согласно которому в рамках этой кредитной линии мы экспортируем в Республику Беларусь биотехнологическую продукцию, биофармацевтическую, различные препараты. В обмен получаем различные автозапчасти и технику производства МТЗ, запасные детали МАЗ, тягачи, полутягачи, трактора, автобусы, продукцию других предприятий Белагромаша".

Дипломат подчеркнул, что кубинская сторона активно проводит анализ и изучает возможности налаживания взаимодействия и с различными интеграционными объединениями в мире, в том числе с ЕАЭС.