Гарлыкский горно-обогатительный комбинат белорусские специалисты сдадут в срок

5 Февраля 2017 12:01

Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который строят в Туркменистане белорусские специалисты, сдадут в срок. Об этом на коллегии Минстройархитектуры заявил вице-премьер. Среди приоритетов отрасли — максимально широкий выход на внешние рынки. Гарлыкский комбинат — это самый масштабный проект по экспорту услуг. Анатолий Калинин подчеркнул: работа находится на завершающем этапе. Туркмены участвуют во вспомогательных работах, где нецелесообразно везти строителей из Беларуси.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:

"31 марта мы должны подписать государственный акт по вводу данного объекта. У нас нет сомнений, что мы эту задачу решим. Она очень сложная. В истории Беларуси не было такого крупного объекта. Экспорт строительных услуг и возведение одного объекта на миллиард долларов. Поэтому мы со всей полнотой ответственности относимся к реализации этого проекта".

Кроме объекта в Туркменистане, белорусы активно возводят жилье в Смоленске и Калуге. Вскоре там появятся новые школа и детский сад. А в январе был подписан еще один контракт на строительство дорог и мостов в Подмосковье. Сумма сделки 30 миллионов долларов.