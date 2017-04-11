12 Апреля 2017 19:02

Европейский вектор внешней политики Беларуси: Владимир Макей принял участие в министерской встрече "Восточного партнерства" и Вышеградской группы. В нее входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

Глава белорусского МИД подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между странами "партнерства" и "четверки" в транспортной сфере и обратил внимание на важность привлечения ресурсов международных финансовых институтов для реализации перспективных инфраструктурных проектов в регионе. Стороны также обсудили вопросы проведения ноябрьского саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе. Владимир Макей провел в Варшаве ряд двусторонних встреч, в том числе с Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом и украинским коллегой Павлом Климкиным. С главой украинского МИД министр обсудил перспективы развития белорусско-украинского политического диалога, включая подготовку переговоров на высшем уровне.