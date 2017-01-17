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Евразийская экономическая комиссия рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО
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16 Января 2017 19:05

Евразийская экономическая комиссия рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО

Об этом сегодня в Москве заявила министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК. В форме телемоста Татьяна Валовая общалась с журналистами из России, Беларуси, Армении и Казахстана. Основная тема - итоги работы ЕАЭС в 2017 году. В частности, речь шла о новом Таможенном кодексе (он должен заработать уже летом), едином медицинском страховании для граждан стран, входящих в ЕАЭС, а также о вступлении Беларуси в ВТО.

 

Татьяна Валовая, Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК:

"Рассчитываем, что Беларусь как можно быстрее вступит в ВТО. В последнее время переговоры о присоединении Беларуси к ВТО существенно активизировались. Мы всегда привлекали внимание партнеров по ВТО к тому, что Беларусь, являясь членом Евразийского экономического союза, уже во многом выполняет нормы и правила ВТО. После того как Беларусь станет членом ВТО, можно рассчитывать на то, что ЕАЭС также станет самостоятельным участником ВТО. Это очень позитивный процесс".

На встрече говорили и о единой системе регулирования санитарных и фитосанитарных норм. Контроль за их соблюдением лежит на национальных службах. И, по словам министра, если белорусская сторона не согласна с выводами российских органов санитарного контроля, она вправе опротестовать их в суде.

 

 

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