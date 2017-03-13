13 Марта 2017 21:07

Еще один шаг навстречу бизнесу. Электронную систему выдачи ветеринарных разрешений на ввоз продукции из-за рубежа планируют запустить в Беларуси до конца года. В итоге вся процедура будет занимать вместо пятнадцати дней нескольких минут. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин в рамках заседания рабочей группы по стимулированию бизнеса. Эксперты уверены, что именно перевод ряда процедур в электронный формат позволит избежать дублирования функций сразу в нескольких ведомствах, а также значительно ускорит работу госорганов.

Также поднимается вопрос создания централизованной базы данных, где будут учитываться результаты лабораторных исследований - Минсельхозпрода, санитарной службы и Госстандарта. Ей смогут воспользоваться как госорганы, так и представители бизнеса.