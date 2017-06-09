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ЭКСПО-2017 начала свою работу в столице Казахстана
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10 Июня 2017 12:01

ЭКСПО-2017 начала свою работу в столице Казахстана

Впервые павильоны более 110 стран-участниц может посетить широкий круг гостей. Прямо в эти минуты проходит презентация белорусской экспозиции. А вот день Беларуси на ЭКСПО перенесен с 16 на 13 августа.

Накануне в церемонии открытия выставки принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Наша страна использует ЭКСПО и для продвижения товаров, и для поиска инвесторов. Особенность нашего павильона — максимальная интерактивность и мультимедийность. В числе экспонатов — электробус, фотоэлементы для получения солнечной энергии и широкая линейка светодиодных технологий. Одно из центральных мест занимает площадка с демонстрацией возможностей индустриального парка "Великий камень".

  

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