ЭКСПО-2017 начала свою работу в столице Казахстана

10 Июня 2017 12:01

Впервые павильоны более 110 стран-участниц может посетить широкий круг гостей. Прямо в эти минуты проходит презентация белорусской экспозиции. А вот день Беларуси на ЭКСПО перенесен с 16 на 13 августа.

Накануне в церемонии открытия выставки принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Наша страна использует ЭКСПО и для продвижения товаров, и для поиска инвесторов. Особенность нашего павильона — максимальная интерактивность и мультимедийность. В числе экспонатов — электробус, фотоэлементы для получения солнечной энергии и широкая линейка светодиодных технологий. Одно из центральных мест занимает площадка с демонстрацией возможностей индустриального парка "Великий камень".