ЭКСПО-2017 начала свою работу в Астане

10 Июня 2017 15:03

ЭКСПО-2017 сегодня начала свою работу в столице Казахстана. Впервые павильоны более 110 стран-участниц может посетить широкий круг гостей. Прошла и презентация белорусской экспозиции.

Первых гостей павильона встречали хлебом-солью, национальными белорусскими песнями и танцами. Наш павильон вызвал большой интерес посетителей. По задумке, он максимально интерактивный и мультимедийный. В числе экспонатов — электробус, фотоэлементы для получения солнечной энергии и широкая линейка светодиодных технологий. ЭКСПО в этом году проходит под девизом "Энергия будущего". Одно из центральных мест на белорусской площадке занимает презентация возможностей индустриального парка "Великий камень". Казахам пришелся по душе и наш лен - изделия из него расхватали на сувениры.

Накануне в церемонии открытия выставки принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Наша страна использует ЭКСПО и для продвижения товаров, и для поиска инвесторов. День Беларуси на ЭКСПО перенесен с 16 на 13 августа.