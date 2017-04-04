Экономика дня

4 Апреля 2017 21:15

БАРЬЕР ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ

С 5 апреля заработают горячие линии МАРТ по фактам завышения цен

Горячие линии Министерства антимонопольного регулирования и торговли по фактам завышения цен начнут работать уже с завтрашнего дня. Как пояснил представитель МАРТ, граждане и юрлица могут сообщать туда о фактах роста цен с указанием названия субъекта хозяйствования, места его расположения, наименования товара (или услуги), а также информации об изменившихся ценах. Подобный мониторинг позволит фиксировать динамику цен по всей логистической цепи: производитель - опт - розница.

АФРИКА БЛИЖЕ

А. Кобяков: Беларусь рассчитывает на существенное увеличение товарооборота с Кенией

Беларусь рассчитывает на существенное увеличение товарооборота с Кенией. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на встрече с председателем совета директоров кенийской группы компаний "Самир групп" Наушадом Нурали Мерали. Группа компаний "Самир групп" объединяет 15 компаний, которые более 30 лет работают в Восточной Африке по широкому спектру направлений.

ОБЕЩАННЫЙ МИЛЛИАРД

МВФ подтвердил информацию о выделении кредита для Украины

Международный валютный фонд подтвердил информацию, ранее распространенную президентом Украины Петром Порошенко, о выделении кредита для Украины. Размер кредитного транша составит один миллиард долларов. Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал о том, что страна получит один миллиард долларов в качестве кредита.

РАЗОГНАЛИ ПРИБЫЛЬ

EY: Daimler и BMW в минувшем году стали самыми прибыльными в мире автоконцернами

Заработали больше всех! По данным исследования консалтинговой компании Ernst & Young Daimler и BMW в минувшем году стали самыми прибыльными в мире автоконцернами по объему прибыли пропорционально обороту. Ну а лидерами по количеству продаж, однако, остаются Toyota и Volkswagen (VW). В частности Volkswagen, несмотря на "дизельный скандал", занял первое место в мире по обороту.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль уступил доллару и евро

Валюты поторговались. Графика: Доллар и евро укрепились. Курс американца 1,8868. Евро незначительно также вырос. Новое значение чуть больше двух рублей (2,0085) за евро. Российский рубль чуть припал. Актуальная цена на завтра 3,3394 белорусского рубля за сто российских.

КУПЮРА-ХАМЕЛЕОН

Новая купюра номиналом 50 евро содержит новые дополнительные ступени защиты и меняет цвет

С 4 апреля Европейский центральный банк ввел в обращение купюру номиналом 50 евро нового образца. Банкнота содержит новые дополнительные ступени защиты: водяной знак и новую голограмму в виде персонажа из греческой мифологии — Европы. На лицевой стороне купюры изображена блестящая цифра 50 изумрудного цвета. При наклоне она, как хамелеон, меняет цвет до темно-синего и отражает свет.