7 Марта 2017 21:23

Золотовалютные резервы Беларуси, по информации Нацбанка, в феврале увеличились более чем на 37 млн долларов и составили в эквиваленте 5 млрд 22 млн долларов в соответствии с методологией МВФ. Подробней расскажет "Экономика дня" и наш экономический обозреватель Андрей Лаптенок.

С начала этого года прирост резервов составил без малого 100 млн долларов или почти 2%.

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ФЕВРАЛЬ

Согласно методологии МВФ, за февраль золотовалютные резервы Беларуси выросли на 37 млн долларов

В национальном определении объем ЗВР увеличился за февраль на 214 млн долларов (214,2 млн) и на 1 марта составил 5 млрд 608 млн долларов (5,608,4 млн) в эквиваленте после роста в январе более чем на 200 млн долларов (209,2 млн). За январь-февраль резервы в национальном определении выросли на 423,4 млн долларов, или на 8,2%.

Увеличению золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

ТУДА, ГДЕ СПОКОЙНЕЕ

Инвесторы переводят капитал из Италии и Испании в Германию

Дисбаланс в финансовой системе ЕС достиг критических значений, на это указывают данные межбанковской платежной системы TARGET2.

По итогам января стало известно, что посредством этой системы из банковских систем Италии и Испании было выведено около 30 млрд евро, в то же время Германия столкнулась с притоком капитала в 41 млрд евро. Аналогичная ситуация наблюдалась в преддверии долгового кризиса в ЕС в 2011 году.

УДЕРЖАЛИ ОТ РОСТА

Российский Минфин через валютные интервенции сдержал российскую валюту от опасного укрепления

Валютные интервенции российского Минфина позволили сдержать российскую валюту от укрепления до 53-55 рублей за доллар. Таким мнением поделился зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач. По его словам, с учетом фундаментальных факторов курс российской валюты до конца года мог бы укрепиться до этого уровня, если бы не действия Минфина.

"Учитывая, что Минфин сейчас начал определенные интервенции на валютном рынке, я думаю, что есть возможность удержать курс рубля близко к нынешнему уровню – 57-58 рублей за доллар. Но вряд ли он окажется более низким", - отметил зампред Внешэкономбанка.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль уступил трем валютам корзины

Белорусский рубль на торгах 7 марта уступил доллару и российскому рублю, но укрепился к евро. Доллар подорожал и вырос до отметки 1,9043. Российский рубль подорожал до отметки 3,2699 белорусского за 100 российских рублей. Евро чуть потерял. Курс на завтра 2,0176 рублей за 1 евро.

ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР

В среднем разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 23%

Женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату. Об этом говорится в недавнем докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

В среднем разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 23%. Учитывая нынешнюю ситуацию, для достижения равенства в работе, зарплате и уровне должностного положения потребуется 170 лет, считают эксперты.

Для улучшения ситуации они призывают обеспечивать достойные условия труда и зарплату, уменьшать долю неоплачиваемой работы и поддерживать женщин в их движении за равные права.