Экономика дня

16 Марта 2017 21:30

Заметные деловые новости представит наш экономический обозреватель

Биржевые аппетиты

За январь - февраль 2017 года объем экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже вырос на 26%.

За два первых месяца года объем экспортных сделок, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже, вырос в стоимостном выражении на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня это более 50-ти млн (52,3) долларов. За все время с первых торгов, проведенных в 2005 году, заключено свыше двух млн сделок. Главный товар на продажу - древесина и пиломатериалы, сухое молоко, сливочное масло, технический казеин, цветные металлы, их лом и отходы.

Коммерческие метры

Эксперт: за последние 10 лет рынок коммерческой недвижимости Минска показал существенный рост.

За последние 10 лет рынок коммерческой недвижимости Минска показал существенный рост.

Так, рынок торговой недвижимости столицы добавил 306%. Еще более стремительный рост показал рынок офисной недвижимости Минска, увеличившись за 10 лет на 892%. Самый значительный рост у складской недвижимости. Здесь емкость рынка увеличилась почти в 80 раз. Впрочем, количественный рост почти исчерпан, говорят эксперты. Пришло время качественного роста и серьезной экспертизы проектов.

Влияние ставки

Решение ФРС привело к повышению спроса на рисковые активы.

Российский рубль вновь укрепляется на фоне ослабления доллара на форекс-рынке и роста нефтяных котировок. Напомним, ФРС вчера повысила ставки на 25 базовых пунктов до 1%, но при этом сохранила свой прогноз еще двух повышений в 2017 году и пообещала, что рост ставок будет постепенным. Действия Федрезерва полностью совпали с ожиданиями аналитиков, а итоговое заявление регулятора оказалось более мягким, чем прогнозировалось, что привело к росту спроса на рисковые активы, в том числе к повышению курса рубля и цен на нефть.



Новости БВФБ

Белорусский рубль укрепился к валютной паре доллар-евро.

На торгах в Минске российская валюта выросла почти на 2 копейки. Курс на завтра - 3,2595 белорусского рубля за сто российских. Доллар ожидаемо дешевел. Итог - 1,8981 белорусского рубля за 1 доллар. Евро также качнуло вниз. Впрочем, незначительно. Актуальный курс - 2,0341 белорусского за евро.

С осторожным оптимизмом

Аналитики ожидают восстановления равновесия спроса и предложения на рынке нефти.

Что касается нефти. "С осторожным оптимизмом" аналитики ожидают восстановления равновесия спроса и предложения на рынке и прогнозируют, что в четвертом квартале этого года цены поднимутся несколько выше $60 за баррель.

Сегодня же нефть дорожала, благодаря новости о снижении запасов в США. Утром фьючерсы на сорт Brent поднялись на 0,64% до 52 долларов 14 центов ($52,14) за баррель.

Еще миллиард на бочку

Запасы найденного месторождения нефти на Аляске составляют более 1 млрд баррелей.

И еще одна любопытная новость. Испанская нефтекомпания Repsol сообщила, что на Аляске найдено нефтяное месторождение, по первым оценкам, крупнейшее из открытых на суше на территории США за последние 30 лет. Результаты разведывательных работ позволяют рассчитывать, что извлекаемые запасы нефти на месторождении, расположенном в Арктической низменности, составляют более 1 млрд баррелей. Добыча может начаться уже в 21 году.