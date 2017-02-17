Экономика дня

16 Февраля 2017 21:19

Протокол по нефти и газу между Россией и Беларусью может быть подписан на следующей неделе. Вице-премьер Владимир Семашко рассказал журналистам, что сейчас этот документ находится на рассмотрении у российского руководства. Ожидается, что протокол поможет урегулировать спорные вопросы между Беларусью и Россией по поставкам нефти и цене на газ. Подробней об этом и других экономических новостях услышим прямо сейчас в "Экономике дня" с

Хорошие цифры

В. Семашко: Цифры говорят о том, что мы начинаем выходить из кризиса.

Предваряя коллегию Минпрома, Владимир Семашко отметил положительную динамику в промышленном секторе по 2016 году. Названы и цифры января 2017-го. По сравнению с первым месяцем прошлого года, темп роста промышленного производства составил 113%, темп роста экспорта - 120%. По словам вице-премьера, цифры говорят о том, что мы начинаем выходить из кризиса.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы в прошлом году выпустили в целом по республике около 14 миллиардов долларов импортозамещающей продукции. С другой стороны, мы, когда вкладываем деньги, помогаем тому или иному предприятию через льготные кредиты. Мы ставим задачу, чтобы не менее 50% этой продукции пошло на экспорт, чтобы одновременно зарабатывалась валюта".

Помогут перспективным

Минфин: Поддержат те предприятия, которые в среднесрочной перспективе выйдут на безубыточную работу.

Между тем реструктуризация долгов госпредприятий в этом году будет точечной и продуманной. Поддержат только те предприятия, которые в среднесрочной перспективе выйдут на безубыточную работу, что подтверждается их бизнес-планами развития, заявили в Министерстве финансов.

Валютные сомнения

Почти половина итальянцев считает, что евро не несет ничего хорошего для Италии.

Почти половина итальянцев считает, что евро не несет ничего хорошего для Италии. Впрочем, рейтинговое агентство Moody’s отмечает, что выход из зоны евро может автоматически привести к дефолту страны, а кредитный рейтинг правительства также окажется под давлением.

Крах итальянской экономики будет иметь далеко идущие последствия, так как может поставить под сомнение саму необходимость существования евро. При этом решение Италии выйти из Евросоюза и отказаться от евровалюты окажет серьезное влияние и на других членов валютного союза.

Новости БВФБ

Белорусский рубль укрепился к российскому рублю, но уступил евро и доллару.

Тем временем на рынке Форекс небольшая коррекция. Торги в Минске немного поддержали евро и доллар, после вчерашнего падения. Евро - курс на завтра 1,9788. Доллар США 1,8675. 100 российских курсом на завтра подешевели относительного белорусского. Новое значение - 3,2659.