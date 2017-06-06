6 Июня 2017 21:29

Госдолг Украины приближается к 75 миллиардам долларов. По данным Министерства финансов Украины, только за первые 4 месяца этого года он вырос почти на 5%. Наибольший прирост приходится на задолженность по кредитам, полученным от Международного валютного фонда, в размере одного миллиарда долларов и на второй транш кредита Евросоюза на 600 млн евро. До конца 2019 года Киев должен выплатить почти 13 миллиардов долларов долгов.

Финансовые новости продолжит "Экономика дня". Передаю слово нашему экономическому обозревателю Андрею Лаптенку.

Еще одна новость от наших южных соседей. МВФ со второй попытки утвердил пенсионную реформу для украинцев.

СТРАХОВАЯ НАДБАВКА

Правительство Украины намерено повысить страховой стаж для выхода на пенсию с 15 до 35 лет

Международный валютный фонд утвердил правительственный законопроект о реформировании пенсионной системы Украины. Законопроект согласован и со Всемирным банком. Сейчас решение за депутатами Верховной рады.

Напомним, правительство во главе с Владимиром Гройсманом намерено повысить страховой стаж для выхода на пенсию с 15 до 35 лет с целью уменьшить число получающих пенсию украинцев и сократить пенсионные выплаты.

НАДЗОРНЫЙ УРОВЕНЬ

Нацбанк: будет обеспечена реализация лучшей международной практики в сфере банковского надзора за рисками

Нацбанк Беларуси обеспечит реализацию лучшей международной практики в сфере банковского надзора за рисками, которые связаны с расширением использования дистанционных финансовых услуг. Такая позиция была оглашена в рамках 30-й ежегодной конференции группы банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы, которая на днях завершила свою работу в Минске. По словам представителей Нацбанка, цель надзора - минимизация сопутствующих рисков для проводимых банками операций и их репутации.

ПРИРОСЛИ ЛЕСОМ

БУТБ за счет лесопродукции обеспечивает более 70% продаж белорусских товаров на внешние рынки

Объем экспортных сделок, прошедших через площадку Белорусской универсальной товарной биржи, в январе - мае вырос на 25% и составил без малого 150 млн долларов ($144 млн). Абсолютный лидер по объемам экспорта - лесопродукция, которая обеспечивает более 70% продаж белорусских товаров на внешние рынки. По итогам января - мая по лесопродукции совершено почти 3 000 экспортных сделок на общую сумму свыше $110 млн, что на 51% больше, чем за такой же период прошлого года.

НОВОСТИ БВФБ

Доллар укрепился к белорусскому рублю

А торги на Белорусской валютно-фондовой бирже показали приоритет доллара, который в одиночестве укреплялся относительно белорусского рубля. Курсом на завтра он стоит 1,8674. Значение евро не изменилось - 2,1012. Российский рубль уступил белорусскому и остановился на отметке 3,2945 белорусского рубля за сто рублей России.

ПЕРЕХОД НАЛИЧНОСТИ

Эксперт: наличные расчеты за покупки в интернет-магазинах остаются в приоритете

Составлен портрет белорусского покупателя в Интернете. Аналитику собрал один из крупнейших в стране маркетплейсов. Отмечаются значительные изменения в потребительском поведении белорусов в Сети. Больше всего покупают товары для дома и сада. Дальше следуют товары для детей, техника и электроника. Наличные расчеты пока в приоритете.

АЛБАНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Албания ввела для граждан Беларуси безвизовый режим на период с 31 мая по 15 ноября

За последний месяц Албания стала второй страной вслед за Аргентиной, отменившей визы для граждан Беларуси. В оба государства специальное разрешение на въезд не потребуется для нахождения 90 дней в году. Впрочем, относительно Албании такой режим будет действовать на конкретный период с 31 мая по 15 ноября. Эксперты полагают, два новых направления будут востребованы. Тенденции этого летнего сезона скорректируют и правила для въездного туризма. Безвизовый 5-дневный режим для иностранцев в Беларусь продолжит формировать спрос в среднесрочной перспективе.