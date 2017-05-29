30 Мая 2017 21:22

Цены на золото сегодня обновили максимальное значение одного месяца. Инвесторы все внимание переключили на безопасные активы из-за геополитического накала вокруг скорых парламентских выборов в Великобритании и перспективы досрочных выборов в Италии. О том, как реагируют рынки, расскажет прямо сейчас "Экономика дня" и наш обозреватель Андрей Лаптенок.

Выборы в Великобритании, возможные в Италии, но я бы добавил сюда и беспокойство о долге Греции. Расскажу почему.

Формула выживания

Bild: Греция рассматривает вариант невыплаты очередного платежа по долгу, если не договорится с кредиторами.

Немецкое издание Bild заявило, что греческое правительство рассматривает вариант невыплаты очередного платежа по долгу, если кредиторы не пойдут на облегчение долгового бремени. Аналитики полагают, что даже если это и догадки немецких журналистов, реакция на валютном рынке уже есть. Доллар укрепился к корзине основных валют, поскольку евро под давлением политической неопределенности в еврозоне. Накануне министр финансов Греции сказал, что кредиторам нужно договориться о новых мерах помощи на следующей встрече министров финансов еврозоны. Так страна, по его мнению, могла бы вернуться на долговые рынки.

Новости БВФБ

Белорусский рубль ослаб к доллару и укрепился к евро.

Ожидаемо доллар на торгах в Минске дорожал, евро шел в обратном направлении. Значение американской валюты на завтра - Br1,8642. Единая европейская остановилась на отметке 2,0767. Российский рубль укрепился к белорусскому. Итоговое значение 3,2988 белорусского за 100 российских рублей.

Безопасный актив

Политическая неопределенность на рынке подталкивает трейдеров вкладывать средства в золото

Утром цены на золото обновили максимум 1 месяца на фоне геополитического накала, но уже к обеду прошла коррекция.

Цена тройской унции потеряла полпроцента, сейчас актуальная цена драгметалла в районе 1250-260 долларов за тройскую унцию ($1.265).

Однако, по мнению сырьевых аналитиков, продолжающаяся политическая неопределенность на рынке подталкивает трейдеров вкладывать средства в более безопасные активы, к которым традиционно относится золото.





В новом формате

Беларусь и Таиланд готовы создавать совместные предприятия.

Беларусь рассматривает Таиланд как серьезного партнера в Юго-Восточной Азии и предлагает от простой торговли переходить к более сложным формам взаимодействия. Об этом сегодня заявил вице-премьер Владимир Семашко на встрече с таиландской делегацией во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда Пирасаком Порджитом. Как отмечает белорусская сторона, за новым форматом кооперации не просто поставка нашей продукции, а создание совместных предприятий по производству техники.

Эффект партнерства

В 2016 году на долю государств ЦЕИ пришлось около 20 % экспорта и 15,5 % общего товарооборота внешней торговли Беларуси.

Без малого 20 % экспорта и порядка 15 % общего товарооборота внешней торговли Беларуси по итогам прошлого года пришлось на долю государств Центрально-Европейской инициативы. Главные инвестиционные партнеры нашей страны от этой организации - Австрия, Польша, Украина и Чехия. Сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске звучали цифры, что в 2016 году в реальный сектор белорусской экономики из 17 стран ЦЕИ поступило иностранных инвестиций в сумме более $800 миллионов или почти 10 % в общей сумме поступлений. Напомню, Беларусь впервые председательствует в ЦЕИ в 2017 году. Девиз председательства - продвижение совместимости в Большой Европе.

Главы министерств иностранных дел стран ЦЕИ соберутся в Минске 22 июня. В повестке будет и большой экономический блок обсуждения.

Такие новости на этот час.