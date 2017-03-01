Экономика дня

Правительство одобрило проект кредитования электромобилей для Беларуси. Кредитную линию на 1 миллион евро предоставит международная экологическая корпорация через один из белорусских комбанков.

Взять электромобиль в лизинг смогут юридические лица под 7-9 % годовых и физлица под такие же проценты от 7 до 9 на срок от 1 до 4 лет. Надо признать, ставки действительно стимулирующие. Однако острейшим для владельцев электрокаров в Беларуси, понятно, станет вопрос их зарядки. Финансовая программа предусматривает также кредиты на приобретение зарядного оборудования под схожий процент.

Последние сутки

Кампания по декларированию доходов завершается в Беларуси 1 марта.

Кампания по декларированию доходов завершается в Беларуси 1 марта. Декларации еще можно предоставить завтра до 19 часов.

Задекларировать доход за 2016 и уплатить подоходный налог в 13 % должны те, кто продал за последние 5 лет более одной квартиры, земельного участка или гаражи, либо более одной легковой машины в течение года. Декларируются также полученные суммы от сдачи квартир, доходы из-за границы и дорогие подарки.





Валютный рынок

Белорусский рубль сегодня на торгах ослаб к трем основным валютам корзины.

Доллар в плюсе и 1,8859 на завтра по Нацбанку. Курс евро также незначительно вырос 1,9973. Российский рубль 3,2543 за 100 российских. И вот как эксперты комментируют укрепление российской валюты.

Китайские власти будут доплачивать за рождение второго ребенка

Об этом сообщает официально государственная пресса Китая, поэтому, очевидно, вопрос обсуждается серьезно.

Китай занимает первое место в мире по численности населения. В стране проживает 1 миллиард 370 миллионов человек. Однако трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет сокращается. И наоборот, стремительно растет число пенсионеров. Политика финансовой поддержки при рождении второго ребенка, по расчетам властей КНР, позволит добавить 30 млн молодых людей трудоспособного возраста к 2050 году и увеличит рост экономики дополнительно на 0,5 %.



Бесконечное видео

Пользователи сервиса YouTube ежедневно просматривают видео на 1 млрд часов.

Такие подсчеты сделал сам хостинг, который принадлежит компании Google. Миллиард часов - это в 10 раз больше, чем в 2012 году. Именно тогда YouTube стал работать по специальным алгоритмам. Суть в том, что для каждого пользователя сайт начал делать индивидуальную подборку, чтобы он как можно дольше просидел на сайте. Кстати, если кто-то захочет в одиночку пересмотреть миллиард часов видео на YouTube, ему придется потратить на это больше 100 тысяч лет.