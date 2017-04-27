Экономика дня

27 Апреля 2017 21:10

НИЖЕ ПРОГНОЗА

В марте 2017 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 6,4 %

Инфляция в Беларуси по итогам квартала идет значительно ниже прогноза. По данным Нацбанка, в марте прирост потребительских цен в годовом выражении составил 6,4 %. И это значительно лучше годового прогноза в 9 %.

Регулятор, однако, сегодня выступил с заявлением о том, что, несмотря на очевидный позитив, контроль над индексом инфляции по-прежнему будет жестким и приоритетом в деятельности Нацбанка.

"Допускается возможность дальнейшего понижения процентных ставок при условии закрепления тренда на замедление инфляции", - отмечено в заявлении Нацбанка.

РЕЙТИНГ ЗАРПЛАТ

Программисты, финансисты и работники гражданской авиации в марте имели самые высокие заработки

Программисты не отдают первое место в зарплатном рейтинге.

По итогам марта, специалисты области информационных технологий по-прежнему номер один - они получили в среднем 3757 рублей. Вторая строчка зарплатного рейтинга у сферы финансовых услуг и страхования - 2149 рублей. Тройку лидеров по зарплатам замыкают работники пассажирской авиации - 2024 рубля в среднем в марте.

ПАДЕНИЕ БАРРЕЛЯ

На биржах нефть эталонных марок дешевеет

Нефтяные цены устремились вниз.

На биржах нефть эталонных марок дешевеет. Инвесторы заняты оценкой данных о запасах углеводородов и добыче в Соединенных Штатах. Нефть Brent снизилась до 51 доллара 63 центов за баррель. Фьючерсы на WTI опустились до отметки 49 долларов 36 центов.

КОРРЕКЦИЯ КУРСА

Центральный банк России взял курс на ослабление рубля

Правительство России взяло курс на ослабление рубля. Планируется, что курс российского рубля по отношению к доллару США опустят на 15-20 % за год.

Таким образом, реальный курс доллара, по оценке Минэкономразвития России, должен подняться вплоть до 68 рублей. Текущий курс, напомню, 56 российских за доллар. Эксперты полагают, что белорусский Центробанк так или иначе вынужден будет реагировать на действия российских коллег.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов на БВФБ российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали

Сегодня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали.

Официальный курс доллар США на завтра - 1,8763. Евро - 2,0459. И рубль России единственный из валютной корзины в минусе - 3,2955 за 100 российских по Нацбанку на завтра.





РАСПРОДАЖА

Концерн Volkswagen присматривает покупателя на итальянский бренд супербайков Ducati

Концерн Volkswagen присматривает покупателя на итальянский бренд супербайков Ducati. По информации деловых СМИ, предполагается, что к такому решению компанию подтолкнул дизельгейт, точнее, многомиллиардные штрафы, которые потребовали с Volkswagen.

Ducati компания купила в 2012 году за 860 миллионов евро. Сейчас, по некоторым оценкам, бренд может стоить полтора миллиарда. Эксперты полагают, что потенциальным покупателем может быть компания, интересующаяся трофеями, которой нужна не какая-нибудь технология, а именно популярная марка.