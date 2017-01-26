26 Января 2017 21:27

Цены на нефть сегодня росли благодаря слабеющему доллару, Наблюдатели отмечают особенность текущего момента - валюты и сырье почти не реагируют на отчеты и макроэкономические данные, а целиком сосредоточились на политических заявления и ожиданиях. Каких - расскажет прямо сейчас "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

Главное ожидание - реальные действия новой администрации: будут ли они выполнять предвыборные обещания или оставят всё как есть?

Предвыборный лозунг Дональда Трампа "Сначала - Америка!", фактически определяет фокус новой администрации на внутриамериканской повестке. Это оказывает кардинальное влияние на рынки. Так, планируемое президентом изменение иммиграционного законодательства и политики нацбезопасности встревожили инвесторов.

Американский доллар упал до минимальных значений семи недель. По отношению к евро сегодня еще минус 0,12%. Текущий уровень $1,0757 доллара за 1 евро.

На торгах в Минске доллар и евро чуть подросли. Актуальное значение американца 1,9321. Евро стоит 2,0741. Российская валюта чуть сбросила. Новое значение - 3,2401 белорусского за сто российских.

Фьючерсы на нефть сорта Brent торговались по $55,57 за баррель, прибавив 49 центов к предыдущему закрытию.

Возобновление строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access - существенно расширит энергетическую инфраструктуру США. "Проект, поддержанный Трампом, - это плюс восемьсот тысяч баррелей в сутки с нефтеносных песков в Канаде и побережья Мексиканского залива на НПЗ в США. Трамп уверен, это позволит создать 28 тысяч рабочих мест и приблизиться к энергетической независимости страны".

Однако наблюдатели поспешили здесь обвинить Трампа в нарушении норм ВТО. В "Президентском меморандуме о строительстве американских трубопроводов" предписано использовать компоненты, произведенные в США, и, не затягивая, разработать меры по предоставлению преференций металлургическим компаниям США в поставках труб. Формально это несоблюдение Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле.

И еще о ВТО. Перспектива скорого присоединения Беларуси к этой глобальной торговой организации неизбежно приведет к изменениям в поддержке и принципах работы агропромышленного комплекса, считают аналитики. Для защиты внутреннего рынка в рамках ВТО, стоит использовать опыт партнеров по ЕАЭС.

Эксперты выделяют причины рекордного спроса на жилье в минувшем году. Среди главных - резкое падение цен, до минимальных значений последних 10 лет. Кроме того эмоциональный фактор - после стабилизации цен, многие покупатели решились выйти на рынок. Взвинтили цены и региональные покупатели, приобретавшие сильно просевшее столичное жилье. Также на спрос повлияла оптимальная ситуация для желающих расширить свои метры.