Экономика дня

23 Мая 2017 21:25

Национальный банк не исключает, что снизит ставку рефинансирования еще на 1-2 процентных пункта до конца года. Поскольку банки вычисляют проценты по кредитам, основываясь на значении ставки, следуют ждать их удешевления.

Напомним, Нацбанк с 19 апреля опустил ставку рефинансирования с 15 до 14 процентов годовых. И это стало уже четвертым снижением в году. Ранее ставка, обратите внимание, снижалась в январе, феврале и марте.

Прогноз: до 2020 года золотовалютные резервы Беларуси вырастут до $8-8,5 млрд

До 2020 года золотовалютные резервы Беларуси вырастут до $8-8,5 млрд долларов. По мнению регулятора, для этого есть все основания. В частности, СМИ приводят слова зампреда правления Тараса Надольного.

"Нацбанк весь избыток валюты покупает. У нас положительные интервенции. Это позитивный результат гибкой курсовой политики, которая сегодня сложилась на рынке", - сказал Надольный.

В текущий момент ЗВР Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, на 1 мая составили $5 млрд 109 млн, увеличившись с начала года на 3,7 %.

На торгах БВФБ евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.

Официальный курс доллара на завтра 1,8524. Евро 2,0834. И курс рубля России по Нацбанку на завтра 3,274 за 100 российских.

За минувшую неделю снижение цен на квартиры в Минске ощутимо замедлилось

За минувшую неделю снижение цен на квартиры в Минске ощутимо замедлилось. Однако ни старт дачного сезона, ни майские праздники не привели к его полной остановке.

По данным Realt.by, за последнюю неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,2 % и находится у отметки в 1142 $/м2. Это очередной 10-летний минимум. В сегменте новостроек темпы снижения были даже выше, чем на вторичке - минус 0,4 % за прошлую неделю и текущая актуальная средняя цена 1122 $/м2.

Страны ОПЕК стремятся остановить падение цен на нефть

Страны ОПЕК стремятся остановить падение нефти. В преддверии заседания картеля, которое состоится 25 мая, они пообещали продлить соглашение о сокращении добычи еще на девять месяцев.

Это значит до марта 2018 года. На таких новостях нефтяные цены пошли вверх, превысив сегодня 54 доллара за баррель. Однако эксперты пока сомневаются, что эти меры позволят значительно поднять цены на нефть. По предварительному прогнозу, в этом году и начале следующего предложение на рынке будет выше спроса, а стоимость сырья — около 45 долларов за баррель.

Компания Samsung готова представить растягиваемый дисплей

Компания Samsung готова представить свою новую разработку - растягиваемый дисплей. Презентация пройдет на специализированной выставке в Лос-Анджелесе.

Специалисты Samsung рассказали, что дисплей может растягиваться с 9,1 дюйма до 12, при этом не теряя качества изображения. Еще одна особенность разработки - возможность дисплея гнуться в разных направлениях. Специалисты полагают, что данная новинка найдет широкое применение в мобильных устройствах и робототехнике.