Экономика дня

23 Марта 2017 21:28

Минстройархитектуры сегодня пояснило, как будет работать механизм дополнительного кредитования жилья с господдержкой. Расскажем об этом и не только.

Прямые субсидии

Минстройархитектуры разрабатывает новый механизм кредитования жилья с господдержкой

Итак, напомним, накануне правительство заявило о выделении дополнительных средств на льготное строительство в размере 50 миллионов рублей на 2017 год.

И сегодня Минстройархитектуры выступило с пояснением. В Беларуси сейчас 15 банков кредитуют жилищное строительство, из которых только 2 жилье с господдержкой. Планируется, что в дальнейшем не менее 10-15 банков будут выдавать кредиты на строительство жилья с господдержкой. Государство возьмет на себя задачу выплачивать гражданам разницу в процентах между льготными и коммерческими кредитами.

Падение метра

Цены на недвижимость в Минске вернулись на минимальные 10-летние отметки

Цены на недвижимость вернулись на минимальные 10-летние отметки. По итогам минувшей недели средняя стоимость квадратного метра в Минске вернулась на значения ноября 2006 года.

В 2006 году, кстати, именно с этой точки - 1170 долларов - цена метра резко пошла вверх. Оцените скорость удорожания - уже через год в ноябре 2007 года - 2010 долларов за метр. Это был абсолютный исторический рекорд. Затем цена колебалась - опускалась летом 2012 и до 1280 долларов. Но так низко как сейчас - никогда. У экспертов нет единого мнения, куда пойдут цены - вверх по примеру 2006 года или наоборот пробьют минимальную отметку и продолжат снижаться.

Валютный рынок

Доллар и евро на торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели, российский рубль подорожал.

Официальный курс доллара США на завтра 1,8842. Курс евро 2,0326. Российский рубль единственный из валютной корзины в плюсе - 3,2696 за 100 российских на завтра.

На равных

В Беларуси до 1 декабря будет разработан проект Программы развития конкуренции

В Беларуси до 1 декабря будет разработан проект Программы развития конкуренции, сообщила сегодня пресс-служба правительства.

Специально созданная рабочая группа проанализирует практику законодательства, регулирующего конкурентную среду. Даст предложения о корректировке нормативной базы. В частности, будут приняты меры по недопущению практики местного протекционизма, когда области фактически закрывают свои рынки для производителей из других регионов.

Быстрые сети

Ученые утверждают, что передача данных при помощи Wi-Fi может уйти в прошлое

Привычный способ передачи данных при помощи Wi-Fi может уйти в прошлое, утверждают исследователи.

Главный их недостаток - ограниченная скорость передачи данных, всего от 0,4 до 1 гигабита в секунду. Заменить Wi-Fi могут инфракрасные сети со скоростью передачи данных до 42,8 гигабита в секунду. Единственный, но весомый недостаток использования ИК-технологии - лучи не проходят сквозь стены. Поэтому передавать информацию можно только в пределах прямой видимости и пока лишь на расстоянии 2,5 метра.

