Экономика дня

21 Марта 2017 21:34

Главные деловые новости представит наш экономический обозреватель

Китай предоставит технико-экономическую помощь для строительства социальной инфраструктуры в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень". Как стало известно, в списке строительства социальных объектов в парке - поликлиника, жилой дом на 144 квартиры, центр коммерциализации инноваций и объекты общественного транспорта. Работы по строительству сооружений планируется начать в июне текущего года.

В Беларусь может прийти американский гигант фармацевтики. Компания Pfizer изучает возможность производства лекарств на базе Белмедпрепаратов. Далее эти лекарства будут продаваться в странах Европы. По сообщению представителей белорусского предприятия, фарминспекция компании Pfizer уже приезжала в страну для консультаций. Речь может идти о производстве ряда препаратов в форме таблеток и капсул с фасовкой их в первичную упаковку в Беларуси.

Растущее население столицы формирует спрос на рынке недвижимости. И даже несмотря на активный ввод в эксплуатацию новых жилых объектов, спрос еще велик. Диссонансом на этом фоне выглядит цена на метры, которая показывает устойчивое снижение. Стоимость квадрата упала до уровня 10-летней давности. По оценке экспертов, цена 1166 долларов за квадрат фиксировалась в 2006 году.

Польша во второй раз отложила переход на евро. Причем намечен и срок. Варшава не будет вводить евро в течение 10 или 20 лет, заявил вице-премьер страны Матеуш Моравецкий. Он отметил, что введение европейской валюты будет возможным в том случае, когда показатели польской экономики будут сопоставимы с аналогичными показателями передовых европейских стран. Сегодня Польше невыгодно терять возможности эмитировать долг, устанавливать процентные ставки и печатать свободно конвертируемую валюту.

По итогу сегодняшних валютных торгов Нацбанком установлены следующие курсы на завтра. Доллар снижен и стоит 1,8797. Евро и российский рубль подросли. Итоговая цена евро - 2,0266 белорусского. Российский рубль завершил торги на уровне 3,2845 белорусского рубля за сто российских.

Цифровая валюта биткоин едва восстанавливается после того, как в минувшие выходные потеряла более 20% своей стоимости. Тогда криптовалюта упала до $970, последние торги вернули биткоин на уровень выше $1000. Но это малое утешение для трейдеров, играющих на повышение. Ведь еще на прошлой неделе биткоин был на отметке $1259. На крах цифровой валюты повлияли разногласия между ее разработчиками. Борьба за то, как лучше управлять цифровой платформой, которая формирует основу рынка Bitcoin, длится уже два года.