Экономика дня

31 Января 2017 21:29

В Беларуси появится больше возможностей для инвестирования. Правительство, Национальный банк и другие профильные министерства начали разработку стратегии развития финансового рынка.

Будут определены мероприятия до 2020 года. На текущий момент Беларусь не может похвастаться разнообразием финансовых услуг. Едва ли не единственным вариантом вложения частных инвестиций остаются депозиты. Акции, облигации предприятий практически не оборачиваются. Цель стратегии развития финрынка - качественная трансформация рынка, удовлетворение потребностей в финансовых услугах.





Евро и доллар сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели, российский рубль подорожал.

Официальный курс доллара США на завтра - 1,9356. Курс евро - 2,0703. Российский рубль единственный в корзине подорожал 3,2224 за 100 российских на завтра.

Тем временем правительство России не в восторге от укрепления рубля.

Минфин считает текущий курс российской валюты завышенным и предлагает провести его девальвацию на 10 процентов, пишет "Коммерсант".

В Минфине России полагают, что без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в 76 долларов и выше.

В условиях управляемой девальвации на 10 процентов рубля бюджет полностью балансируется при цене нефти 61 доллар.

Белорусам разрешили открывать электронные кошельки не выходя из дома.

Нововведения прописаны в постановлении Нацбанка. Одно из главных изменений - зарегистрировать электронный кошелек теперь можно удаленно. Приходить в банк или к агенту, который занимается распространением электронных денег по договору с банком, теперь не придется. Но, при условии, что раньше клиент уже подтверждал свои личные данные при личном присутствии. Открыть кошелек без личного визита разрешили также тем белорусам, которые обзавелись электронной цифровой подписью.

Китай обгонит США по показателям мощности атомной энергетики, пишет Bloomberg.

Вторая по величине экономика в 2016 году утроит свой ядерный потенциал, что сделает ее крупнейшим рынком во всем мире. Сейчас в КНР на стадии строительства находится 20 реакторов согласно данным МАГАТЭ. Еще 176 реакторов планируется построить. Благодаря этому Китай снизит к 2026 году долю угля в энергобалансе с нынешних 70 до 54%.



