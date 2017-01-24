Экономика дня

24 Января 2017 21:28

Всемирная торговая организация намерена развивать техническое сотрудничество с Беларусью и содействовать повышению экспертного потенциала страны.

Об этом заявил гендиректор ВТО Роберто Азеведо в Женеве на встрече с главой нашей делегации первым замминистра иностранных дел Андреем Евдоченко. Генеральный директор ВТО приветствовал активизацию переговоров со стороны Беларуси. Он подтвердил, что поддержит скорейшее вступление нашей страны в организацию.

10-летний рекорд по количеству сделок на рынке квартир поставлен в 2016-м. Всплеск покупательской активности спровоцировало падение цен на жилье.

За 2015 и 2016 цены на вторичном рынке жилья потеряли в среднем 33%, на первичном - 30%. Наглядный пример. Еще три года назад бюджетная однокомнатная квартира стоила 58 - 61 тысячу долларов. А уже весной 2016-го абсолютно аналогичные объекты оценивались в 30-35 тысяч долларов - почти в два раза дешевле. Такая динамика спровоцировала выход на рынок отложенного спроса и рост количества сделок. За 12 месяцев прошлого года в Минске зарегистрировано 13 тысяч 700 продаж - это рекордное значение за последние 10 лет.

Министерство финансов начало размещение валютных гособлигаций трех выпусков на 100 млн долларов и 50 млн евро. Номинальная стоимость одной валютной облигации тысяча долларов. В зависимости от срока размещения Минфин гарантирует процентный доход от 5,5 до 6,5 годовых. Кроме того, выпущены гособлигации для юридических лиц. Стоимость одной - 1 тысяча евро, доход - 5% годовых.

Доллар и евро сегодня на торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. На основании результатов торговой сессии на Белорусской валютно-фондовой бирже, Нацбанк установил следующие официальные курсы на завтра. Доллар 1,931. Евро также в минусе и курс на завтра 2,0746. Российский рубль незначительный рост 3,2605 за 100 российских на завтра.



Доллар в эти дни дешевеет на всех мировых площадках. Трейдеры назвали это последствиями инагурационной речи нового президента США Трампа. В наиболее выигрышном положении оказались те, кто в качестве актива предпочитают золото. Котировки драгоценного металла продолжили рост. Как говорят аналитики, у инвесторов вызывают опасения возможные протекционистские меры новой президентской администрации. Это в свою очередь вызывает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

Tesla Motors будет выпускать новые версии электромобилей каждые 12-18 месяцев. Об этом глава компании Илон Маск написал на своей странице в одной из социальных сетей. В этом плане Tesla будет больше похожа не на автопроизводителей, а на компании, которые выпускают компьютерную технику. А уже выпущенные на рынок электромобили Tesla продолжат регулярно получать обновления программного обеспечения, при помощи которого их функциональность может существенно меняться. По аналогии с мобильным телефоном.



