Экономика дня

20 Апреля 2017 21:14

Экспорт в Китай

Белгоспищепром заявляет о наращивании продаж белорусских продуктов на китайский рынок

Белорусские продукты поедут в Китай. Белгоспищепром заявляет о наращивании экспорта в эту страну.

На данный момент цифры продаж на китайском рынке белорусских продуктов далеко не удовлетворительные. Общая сумма поставок по пищевым продуктам — лишь полтора миллиона долларов, что несопоставимо с емкостью китайского рынка. Основные позиции нашего экспорта в Китай - кондитерские изделия, рапсовое масло, алкоголь и пиво. Большой провал по молочным продуктам. Белгоспищепром берется расширить как ассортимент, так и объемы поставок.

Стратегия развития

П. Лащенко: IТ-отрасль приобретает особую значимость и должна стать стратегической

Беларусь способна получить многие миллиарды от высоких технологий. Одна из ведущих аудиторских компаний в мире Ernst & Young высоко оценила достигнутый уровень и потенциал белорусской ИТ-отрасли.

В частности, отмечено, что показатели экспорта в высокотехнологичном сегменте за последние пять лет увеличились почти в четыре раза - до 900 миллионов долларов. При этом, по мнению аналитиков Ernst & Young, в долгосрочном плане сохранение льготного режима недостаточно, необходимо внедрять новые механизмы поддержки, которые будут стимулировать рост ИТ-отрасли в целом.

Валютный рынок

Белорусский рубль на торгах БВФБ снизился к доллару и евро, укрепился к российскому

Белорусский рубль сегодня показал отрицательную курсовую динамику относительно доллара и евро, однако укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на завтра установлены такие официальные курсы валют: доллар 1,8826, евро 2,0208. Рубль России на завтра по Нацбанку 3,3332 за 100 российских рублей.

Март-2017: рекорды

Квартиры в Минске покупали с опережением графика прошлого года

В марте квартиры в Минске покупали с опережением графика прошлого года. Эксперта говорят о формировании предажиотажного состояния.

Третий месяц подряд 2017 год бьет показатели 16-го: в январе сделок было на 23 % больше, в феврале – на 2 %, а прошлогодний спрос в марте удалось превысить на 6 %. Вывод экспертов: на низком старте в последние месяцы находилось немало потенциальных покупателей, которые начали реализовывать сделки.

Разогреть экономику

Китай в нынешнем году сократит налоги на $55 млрд

Китай в нынешнем году сократит налоги на 55 миллиардов долларов.

Снижая нагрузку на бизнес, руководство страны рассчитывает стимулировать экономический рост. Пекин работает над тем, чтобы маневрировать тонким переходом от старой модели роста, основанного на производстве, к производству, основанному на потреблении и услугах.

Быстрый набор

Марк Цукерберг подтвердил, что Facebook работает над созданием системы набора текста силой мысли

Основатель Facebook Марк Цукерберг подтвердил, что работает над созданием системы, которая позволит набирать текст силой мысли

По словам Цукерберга, печать с помощью мыслей напрямую будет примерно в пять раз быстрее. Цукерберг констатировал, что человеческий мозг генерирует объем данных, достаточный для трансляции четырех HD-фильмов каждую секунду. Но пока лучшим способом передать информацию миру остается речь, которая по своим характеристикам сравнима с возможностями модема 80-х годов. И с этим не поспоришь.