Экономика дня

19 Января 2017 21:25

Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО пройдут на следующей неделе в Швейцарии. В понедельник белорусская делегация вылетает в Женеву, чтобы провести первый полномасштабный раунд диалога. Об этом и о других экономических новостях прямо сейчас в "Экономике дня" с Андреем Лаптенком.

Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО пройдут на следующей неделе в Женеве.

Беларусь приступила к процессу вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а уже в 2016 году многие страны заявили о том, что ждут Беларусь в ВТО и выступили с инициативой возобновления переговоров. В скорейшем вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию заинтересованы и наши партнеры в рамках ЕАЭС. Напомним, что Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан уже являются членами ВТО.

В Давосе Китай обозначили новым глобальным лидером.

В швейцарском Давосе говорят об отличительной особенности нынешнего экономического форума - большом представительстве чиновников и бизнесменов из Китая во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином. Только в бизнес-делегацию, не считая правительственной, вошло более 80 предпринимателей, в том числе таких, как главы Alibaba и Dalian Wanda Group Джек Ма и Ван Цзянь-линь. Как отмечают наблюдатели, китайской тематикой заполнены почти все элементы программы форума. Напомним, что нынешнее появление Си Цзиньпина в Давосе - это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме.



Эксперты: дальнейшему росту цен на нефть могут помешать предвыборные обещания Дональда Трампа.

Ограничения стран ОПЕК на добычу нефти остаются основным фактором, влияющим на мировые нефтяные цены. Прогнозы таковы, что к моменту окончания второго квартала будут достигнуты запланированные ценовые ориентиры – $60 за баррель. Сегодня нефть восстанавливается после сильного падения накануне.

Фьючерсы на сорт Brent выросли почти на 1% (0,91%) до $54,41 за баррель. Впрочем, дальнейшему росту цен на нефть могут помешать предвыборные обещания Дональда Трампа.

Российский рубль показал позитивную динамику благодаря восстановлению нефти.

Российский рубль показал сегодня позитивную динамику благодаря восстановлению нефти. Также идет поддержка от продаж валюты экспортерами и нерезидентами и от надежд на смягчение антироссийских санкций новой администрацией США, за счет чего рубль растет более чем на 3% (3,3%) с начала года. На московской бирже рубль к доллару был вблизи отметки 59 рублей 22 копейки.

Белорусский рубль уступил доллару и укрепился к евро и российскому рублю. Тренд российской биржи на торгах в Минске не поддержан. Доллар сегодня на торгах подорожал, а евро и российский рубль стали дешевле. В частности, российский рубль снизился до отметки 3,2738 белорусского за 100 российских. Актуальный курс евро - 2,0719. Доллар - 1,9472.

Центральные банки по всему миру избавляются от госдолга США.

За год мировые регуляторы избавились от облигаций США на общую сумму $405 млрд, и это оказалось рекордом. Активней всех избавляется от гособлигаций США Китай. Очевидный тренд заметен последние шесть месяцев. Сумма сброшенных ценных бумаг составила $66 млрд, и это максимальный показатель последних пяти лет. Второй продавец гособлигаций США - Япония с суммой в $23 млрд.