Экономика дня

16 Мая 2017 21:25

СЫРЬЕВОЙ БАЛАНС

Эксперты: рынок нефти адаптируется к сокращению

Рынок нефти адаптируется к сокращению добычи. В отчете Международного энергетического агентства говорится, что "перебалансировка рынка нефти уже происходит, и ускоряется в краткосрочном периоде". Объем добычи ОПЕК во II квартале на уровне около 30 млн б/с вызовет снижение запасов на 700 000 баррелей. За продление договора ОПЕК по сокращению добычи до марта 2018 года единым фронтом выступают Россия и Саудовская Аравия. Окончательное решение о продлении нефтяного пакта будет принято на следующей неделе.

ВКУС К РОСТУ

Цена на нефть растет вторую неделю подряд

К слову, благодаря достижению принципиальной договоренности между Россией и Саудовской Аравией, цены на нефть продолжили расти.

Нефть марки Brent торговалась немного выше отметки $52,00, а цена на сорт WTI превышала $49,00. По итогам вчерашнего дня, нефть обоих ключевых эталонных сортов подорожала примерно на 2%.

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Всемирный банк: Беларуси следует использовать выгоды, связанные с переработкой и торговлей нефтепродуктами для диверсификации экспорта

Впрочем, у нефтяного роста есть резерв. Согласно прогнозам Всемирного банка, цена на сырую нефть возрастет в этом году до $55 за баррель и до $60 в 2018. Эксперты банка, работающие с Беларусью, подчеркивают, что цена на нефть ввиду проведения налоговых реформ в России в данной отрасли также будет повышаться, и это в будущем будет сокращать размер "нефтяной субсидии" и выгоды от импорта нефти для Беларуси из России. Всемирный банк рекомендует использовать плюсы, связанные с переработкой и торговлей нефтепродуктами для того, чтобы переориентировать белорусскую экономику в сторону большей диверсификации экспорта.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю

Доллар все еще падает. Американца качнуло вниз и сегодня. На торгах в Минске он остановился на отметке 1,8529. Евро наоборот, шел в рост в хорошем темпе. Без малого плюс 1 копейка, стоимость на завтра 2,0440 рубля за один евро. Едва заметно подрос и российский рубль: 3,2928 белорусского за сотню российских.

ПАТЕНТ НА САМОЗАНЯТОСТЬ

В России предлагают легализовать самозанятых граждан с помощью внедрения патентной системы

В России предлагают легализовать самозанятых граждан и вывести их из тени с помощью внедрения патентной системы. Такая норма содержится в поправках к Налоговому кодексу. Предложение коснется только тех самозанятых, которые получили налоговые каникулы на два года при добровольной постановке на учет в налоговой службе. Это репетиторы, няни, сиделки и домработники. После этих двух лет самозанятые должны определиться с дальнейшим статусом - стать индивидуальным предпринимателем или оформить отношения с работодателем в соответствии с Трудовым кодексом. Предполагается, что в стоимость патента будут заложены отчисления в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.