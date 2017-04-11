11 Апреля 2017 21:04

Министерство связи и информатизации анонсировало, что до конца года все районные центры страны будут иметь доступ к сети 4G. Сейчас более 40 процентов населения Беларуси пользуются связью LTE. Какие еще технологические новинки ждут белорусов, знает "Экономика дня". Слово нашему экономическому обозревателю Андрею Лаптенку.

ID-паспорт

Электронная альтернатива паспорту появится в Беларуси в 2019 году

Уникальная ID-карта - альтернатива паспорту - появится в Беларуси в 2019 году. Об этом заявил министр связи и информатизации. Во время пресс-конференции Сергей Попков продемонстрировал журналистам прототип. В ID-карте будут находиться биометрические данные владельца.

Сергей Попков, Министр связи и информатизации Беларуси: "Она будет с чипом. Два в одном. Это будет паспорт для внутреннего потребления, т. е. внутри нашей страны с биометрическими данными и система идентификации гражданина, которая будет связана с общегосударственной автоматизированной системой, чтобы предоставлять различный набор электронных услуг и платежный инструмент в дальнейшем".

Под напряжением

Доллар США упал в цене из-за растущего геополитического напряжения

Доллар США накануне упал в цене относительно всех остальных ведущих валют из-за растущего геополитического напряжения. Не помогли и комментарии председателя Федрезерва Джанет Йеллен. Несмотря на уверенность в рынке труда, национальной и мировой экономиках, она заявила, что рост ВВП был слабым, учитывая существенный рост количества занятых. Ставки постепенно повысятся, а доллар будет ориентироваться на доходность американских гособлигаций и геополитические риски.

Новости БВФБ

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро

Но пока динамика слабая. Американец на торгах в Минске, как, впрочем, и евро уступил белорусскому рублю. Доллар на завтра выйдет в значении 1,8966. Курс евро зафиксирован на отметке чуть более двух рублей (2,0085). Российский рубль подорожал. 100 российских рублей стоят 3,3301.

Питай Китай

Первый грузовой состав с продуктами, безалкогольными напитками и другими товарами отправился из Великобритании в Китай

Первый грузовой поезд из Великобритании в Китай пройдет через Беларусь. Накануне он отправился из вокзала Стэнфорд Ли Хоуп в графстве Эссекс. Поезд загрузили витаминами, детскими продуктами, безалкогольными напитками и другими товарами. Состав за три недели должен преодолеть расстояние почти в 12 тысяч километров. Морская доставка заняла бы в два раза больше времени. Поезд минует Ла-Манш, проследует через Францию, Бельгию, Германию, Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан. Наблюдатели говорят: этим поездом Лондон стремится продемонстрировать свои возможности в глобальной торговле до выхода из Евросоюза.