Экономика дня

11 Мая 2017 21:23

Налоговый маневр

Совет по развитию предпринимательства предлагает изменения в налоговых правилах.

Предложения по совершенствованию налоговой системы будут внесены на рассмотрение правительства в июне. Такое заявление прозвучало накануне на заседании Совета по развитию предпринимательства. В частности, предлагается лишить местные советы права применять повышающие коэффициенты к ставкам земельного налога и налогов на недвижимость. А порог годовой выручки для перехода на упрощенную систему налогообложения, предлагается увеличить в пять раз.

Народный автомобиль

Завод "БелДжи" в Борисове выйдет в 2018 году на производство 60 тысяч легковых автомобилей.

Строящийся в Беларуси завод "БелДжи" выйдет на производство 60 тысяч легковых автомобилей уже в следующем году. О планах рассказали сегодня в Минпроме. Сборочное предприятие с участием китайского капитала готовят к запуску под Борисовом. В министерстве уточнили, что 60 тысяч - это расчетная цифра, она отражает мощности завода. Но в будущем объемы производства будут зависеть от спроса на китайские машины. Кстати, три новых модели, которые выпустят на белорусском предприятии, впервые представят на Белорусском промышленном форуме. Он откроется в Минске 23 мая.

Валютный рынок

На торгах БВФБ белорусский рубль заметно окреп к доллару и евро, ослаб к российскому.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль заметно окреп к доллару и евро, ослаб к российскому. Установлены такие официальные курсы на завтра: доллар США 1,8719. Евро 2,0372. Российский рубль единственный из валютной корзины укрепился - 3,2767 за 100 российских.

Нефтяной трамплин

Российский рубль прервал двухнедельное падение на фоне дорожающей нефти.

Российская валюта прервала двухнедельное падение и перешла к росту на фоне дорожающей нефти. Курс доллара на Московской бирже опустился до 57 рублей 44 копеек, евро - до 62 рублей 48 копеек. Рост цен продолжился и после выхода данных от Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в стране продемонстрировали самое сильное в этом году снижение - более 5 млн баррелей. Реакция рынка была крайне позитивной, и сейчас баррель смеси Brent торгуется около $50,5 .

Беларусь в рейтинге

Озеро Нарочь вошло в тройку самых популярных у российских туристов курортов СНГ для отдыха летом 2017 года.

Озеро Нарочь вошло в тройку самых популярных у российских туристов курортов СНГ для отдыха летом 2017 года. Опережает Нарочь озеро Боровое в Казахстане. По данным "ТурСтат", на этот казахстанский курорт российские туристы бронируют отдых в среднем на 12 дней, на озеро Иссык-Куль в Кыргызстане - на 10 дней, на Нарочь - на 8 дней. По данным аналитиков, в среднем турист тратит на отдых на Нарочи $65 в сутки.