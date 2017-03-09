Экономика дня

9 Марта 2017 21:15

Беларусь восстанавливает золотовалютные резервы

Впервые за 2 года они превысили 5 миллиардов долларов. Накануне Нацбанк опубликовал данные на 1 марта 2017 года.

Сообщается, что резервы прибавляли от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Выросли стоимость золота на международном рынке драгоценных металлов и поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Также давали плюс белорусским ЗВР, всего на этот год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на полмиллиарда долларов.

Продлены налоговые льготы для физлиц при расчетах карточкой

Так называемый сash back - когда банки по итогам месяца возвращают на карту процент от суммы совершенных по безналу покупок, по-прежнему не будет облагаться подоходным налогом.

Льготный период на сash back истек 1 января. Однако сегодня стало известно, что специальным указом он продлен до 2021 года. Но действует только в случае, когда возврат не превышает 2 % от суммы покупки. В случае превышение необходимо уплатить подоходный налог 13 %.

Белорусы в феврале продали валюты больше, чем купили

Нацбанк опубликовал последнюю статистику валютного рынка.

Итак, за февраль население продало наличной и безналичной валюты на 1 миллиард 148 миллионов в долларовом эквиваленте. Купили 856 миллионов. Таким образом, чистая продажа инвалюты физлицами составила 292 миллиона.

Доллар и евро сегодня на торгах подорожали, российский рубль подешевел

Официальный курс доллара США 1,9126. Курс евро 2,0153. Российский рубль единственный из валютной корзины в минусе. 3,2527 за 100 российских рублей на завтра.

Airbus на автосалоне в Женеве показал летающий автомобиль с пропеллерами

Это смесь обычной машины и дрона.

Сделала его французская компания Airbus. У гибрида два сменных модуля - это колеса для передвижения по земле и пропеллеры для полета в воздухе. Принцип работы таков: пассажир указывает в специальном приложении пункт назначения и садится в основу автомобиля, которая представляет собой двухместную капсулу. Затем дрон-машина строит маршрут и выбирает, который из них позволит оптимально добираться, - по шоссе или воздуху. Создатели изобретения считают, что аппарат вырулит на обычные дороги уже через 5-10 лет.