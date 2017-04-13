Экономика дня

13 Апреля 2017 21:16

Работа над проектами указов и Декрета по упрощению ведения бизнеса перешла в новую стадию - широкого общественного обсуждения. Матрица правовых актов по либерализации деловой среды предусматривает широкий спектр вопросов. Контрольная деятельность, лицензирование, налоговые консультанты, мораторий на проверки, максимальное упрощение строительного техрегламента. На сайт национально-правового портала, Министерства экономики и департамента по предпринимательской деятельности уже поступают многочисленные предложения. Какие акценты в предложениях - знает наш экономический обозреватель Андрей Лаптенок.

Деловое раскрепощение

В Беларуси проходит общественное обсуждение правовых документов, направленных на упрощение ведения бизнеса.

Напомню, главная задача обсуждаемых правовых документов - максимально снизить нагрузку, которую ощущает бизнес. У каждого предпринимателя - свои проблемы и свой перечень ожидаемых нововведений, которые помогут эти проблемы решить.

Сила термина

Введение нового термина в строительных нормах позволит сократить в разы нормативные требования к эксплуатации объектов.

Максимальное упрощение строительного техрегламента и введение нового термина "техническая модернизация" позволит сократить в разы нормативные требования к строительству и эксплуатации объектов для экономической деятельности. Так, например, сегодня любая необходимая перепланировка в торговых объектах рассматривается как реконструкция помещения и требует сложного согласования и многочисленной разрешительной документации.

Новости БВФБ

Доллар ослаб на торгах четверга.

Доллар на мировых рынках ослаб на торгах четверга, упав до минимальной отметки последних пяти месяцев, после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американская валюта укрепляется слишком сильно. В интервью изданию Wall Street Journal Трамп сказал, что доллар "становится слишком сильным", и что, по его мнению, ФРС следовало бы придерживаться политики низких ставок.

На торгах в Минске доллар также снижался. Курс американца на завтра — 1,8865. Евро к белорусскому чуть подорожал, но все еще в районе круглого значения - 2 рублей (2,0087). Российский также в плюсе. 100 российских рублей стоят 3,3324 копейки.

Нацелены на рост

Финляндия готова увеличить инвестиции в экономику Беларуси.

В развитие белорусской экономики готова вложиться Финляндия. Об этом сообщил сегодня министр внешней торговли и развития этого государства, находящийся с визитом в нашей стране на встрече в правительстве. В Беларуси уже успешно работает ряд финских компаний. В их числе сеть строительных гипермаркетов. Представитель Финляндии подчеркнул, что его страна готова увеличивать инвестиции.