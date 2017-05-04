Экономика дня

4 Мая 2017 21:19

Фармацевтический рынок стран Евразийского экономического союза становится единым.

С 6 мая полностью унифицируются правила регистрации, исследований, требования к инструкции и маркировке медпрепаратов станут едиными на территории стран ЕАЭС. На сегодня, кроме Беларуси, это Россия, Казахстан, Киргизия, Армения. Все они будут регистрировать лекарства по единым правилам. Сократятся издержки на оформление препаратов, значит можно ждать снижение стоимости некоторых лекарств.

Налоговые консультанты совсем скоро могут появиться в Беларуси

Налоговые консультанты совсем скоро могут появиться в Беларуси. Это совместный проект Министерства по налогам и сборам.

О проекте говорили несколько лет. Но именно сейчас он как никогда близок к стадии практической реализации. Ведь проект Указа Президента "О налоговом консультировании" вошел в пакет документов по либерализации предпринимательской деятельности.

Доллар и евро на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро сегодня та торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожали, российский рубль подешевел.

На завтра установлены следующие официальные курсы иностранных валют. Доллар США - 1,8834. Евро в плюсе 2,0517 по Нацбанку на завтра. Российский рубль единственный из валютной корзины подешевел 3,2717 за 100 российских на завтра.

В 13 из 17 крупнейших городов Беларуси зафиксирован рост спроса на жилье на 12 %

Региональные рынки жилья показывают признаки стабилизации и цен, и спроса.

Последние 2,5 года были крайне сложными, особенно для районных городов. Спрос на квартиры в них упал примерно на 20 %. Произошло почти двукратное падение цен на квадратном метре. И вот в начале 2017 года впервые ситуация стала выправляться.

У 13 из 17 крупнейших городов Беларуси по итогам I квартала зафиксирован рост спроса к аналогичному периоду прошлого года. Продажи квартир увеличились на 12 %. Для сравнения, Минск по итогам первого квартала перевыполнил план прошлого года только на 8 %.

Первый летный экземпляр российского самолета МС-21 вышел из цеха окончательной сборки

Первый летный экземпляр российского самолета МС-21 вышел из цеха окончательной сборки на заводе корпорации "Иркут".

Новый российский лайнер ориентирован на самую емкую часть мирового авиарынка - среднемагистральные перевозки. По расчетам разработчиков, он сможет конкурировать с Boeing-737 и Airbus A320. Разработчики заявляют, что МС-21 выиграет у западных конкурентов за счет большей экономичности. Первые поставки МС-21 ожидаются в конце 2018 - начале 2019 года. 50 лайнеров планирует купить компания "Аэрофлот".

