"Экономика дня"

23 Февраля 2017 21:27

В стране стартовала вторая неделя белорусского предпринимательства. Предстоящие несколько дней - десятки акций, презентаций, круглых столов, мастер-классов, публичных консультаций от известных предпринимателей. Сегодня центральным мероприятием стала пресс-конференция, организованная бизнес-союзами совместно с Минэкономики. В Национальном пресс-центре представили подробную программу предстоящих мероприятий и проект "Национальная платформа бизнеса Беларуси-2017". Подробней об этом и других экономических новостях услышим прямо сейчас в "Экономике дня" с Андреем Лаптенком.

Отмечу, организаторы подчеркивают, что главная целевая аудитория второй недели Белорусского предпринимательства - молодежь.

НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА

Стартовала II неделя белорусского предпринимательства

Уже завтра в рамках второй недели белорусского предпринимательства пройдет Республиканская студенческая научно-практическая конференция "Малый и средний бизнес как драйвер экономического роста". Повесткой конференции станет оценка и анализ опыта развития малого и среднего бизнеса в Беларуси и странах СНГ.

ЗАДАЧА - ТРУДОУСТРОИТЬ

Бизнес совместно с государством будет участвовать в создании новых рабочих мест

Системный диалог бизнеса и власти на всех уровнях выведет предпринимательство на роль драйвера экономики, полагают эксперты. В частности, рациональный подход к контрольно-надзорной деятельности будет стимулировать бизнес к созданию новых рабочих мест, что остается для страны приоритетной задачей. Напомню, в Беларуси создана рабочая группа по стимулированию деловой активности. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, входящая в группу, сообщала ранее, что в соответствии с Указом Президента № 78 на этот год запланировано создание 70 тысяч новых рабочих мест.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль уступил евро и доллару, но вырос к российскому рублю

На валютном рынке "Форекс" политика продолжает затмевать экономику. В центре внимания - выборы во Франции. Первый тур состоится уже 23 апреля. Графика: "Евро развернулся на 180 градусов и сейчас прибавляет. На торгах в Минске курсом на завтра европейская валюта стоит 1,9782. Доллар добавил меньше, но тоже подрос. Актуальное значение - 1,8754. Российский рубль после роста накануне теряет. 3,2409 белорусского рубля за сотню российских.

ИПОТЕЧНЫЙ РЫВОК

Г.Греф: В этом году ставки по ипотеке могут сложиться рекордно низкими

Глава "Сбербанка" Герман Греф обещает россиянам рекордно низкие ставки по ипотеке уже в текущем году. Он отметил, что такая динамика станет возможна благодаря амбициозным планам Банка России добиться снижения инфляции до рекордно низкого значения в 4 %. В декабре 2016 средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях опустилась ниже 12 % (11,55 %) - минимального значения за 5 лет.

ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАМЕНА

ЦБ Сомали получил поддержку от МВФ на замену старых банкнот по причине того, что 98 % банкнот в обращении - подделка

А Центробанк Сомали получил поддержку от МВФ в своих планах заменить старые банкноты - сомалийские шиллинги. По оценке экспертов, 98 % банкнот в обращении - подделка, остальные 2 % напечатаны более 20 лет назад и сейчас в плохом состоянии. Выпуск новых купюр позволит восстановить функциональные способности Центробанка страны и даст старт переговорам о списании внешнего долга в объеме, превышающем $5 млрд долларов.