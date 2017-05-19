Экономика дня

18 Мая 2017 21:15

Доллар - у минимальной отметки последних шести месяцев к корзине основных валют. Эксперты полагают, что обостряющийся политический кризис в США помешает президенту страны Дональду Трампу выполнить планы экономического стимулирования. Напомню, за увольнением с поста главы ФБР Джеймса Коми, который занимался "российским следом" в американских выборах, последовало назначение специального советника. Обзор финансового рынка прямо сейчас в "Экономике дня" с Андреем Лаптенком.

Любопытный факт: из-за политического скандала с Трампом состояние пятисот богатейших людей мира за вчерашний день уменьшилось на $35 млрд. И об этом расскажу в выпуске.

Скандальное бремя

Доллар находится у минимальной отметки последних шести месяцев

Политические трудности в США и неожиданно слабые данные их экономики на прошлой неделе заставляют игроков усомниться в перспективе очередного повышения ставок.

Сейчас к евро американская валюта колеблется на отметке $1,11, и о паритете пары можно говорить только в среднесрочной перспективе.

Новости БВФБ

Доллар и евро укрепились к белорусскому рублю

Впрочем, в Минске на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар укреплялся относительно белорусского рубля.

Курс доллара на завтра - 1,8680. Значение евро - 2,0787. Российский рубль уступил белорусскому и остановился на отметке 3,2488 белорусского рубля за сто рублей России.

Цена скандала

Из-за политического скандала с Трампом 500 богатейших людей мира за день потеряли $35 млрд.

Политический скандал с Дональдом Трампом за вчерашний день снизил состояние богачей из списка "Форбс" на $35 млрд. долларов.

Акции Microsoft упали почти на 3%, и основатель компании Билл Гейтс потерял около 1 миллиарда. Основатель Amazon Джефф Безос лишился более полутора миллиардов ($1,7 млрд). Больше всех пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг. Падение акций социальной сети составило 3,3%, в результате чего он лишился двух млрд. долларов.

Консервативный сценарий

Для бюджета-2018 Минэкономики предлагает консервативный сценарий прогноза социально-экономического развития

Минэкономики предлагает формировать бюджет на 2018 год, исходя из консервативного сценария прогноза социально-экономического развития. Так учтутся возможные проблемы развития основных торговых партнеров и плохой ценовой конъюнктуры на внешних рынках. По словам замминистра экономики Александра Червякова, выбор консервативного сценария для бюджетной программы выступает элементом запаса прочности бюджета. Любое улучшение в таком случае пойдет на плюс, на рост доходов. Это лучше, чем потом секвестировать бюджет.

Бизнес в ожидании

400 замечаний и предложений поступили на интернет-портал pravo.by во время общественного обсуждения документов по либерализации бизнеса

Большинство замечаний и предложений, поступивших на интернет-портал pravo.by во время общественного обсуждения документов по либерализации бизнеса, касались исключения излишних проверок контролеров, лицензирования и более льготных условий получения разрешений на открытие кафе, ресторанов и магазинов. Все собранные замечания и предложения сейчас отправлены разработчикам. Профильным министерствам и ведомствам.

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации Беларуси: "В настоящее время задача разработчиков этих законопроектов - выбрать именно ту золотую середину, которая будет удовлетворять как интересам конкретных предпринимателей, ведущих бизнес в этой сфере, так и интересам общества.

Нашли равновесие

Эксперт: Цена на рынке новостроек остается сбалансированной

На вторичном рынке жилья остановилось падение цены. Кроме того, по данным интернет-аналитики, цены предложения в апреле двигались параллельно ценам реальных сделок. Разрыв между двумя индикаторами в апреле составил почти 3,5%, что стало минимумом за последние 3 года. Рынок новостроек также остается сбалансированным.