Экономика дня

30 Декабря 2016 21:33

Холодная зима в США может стать причиной высоких цен на газ в этой стране. К середине декабря арктический циклон обрушился на большую часть Соединенных Штатов, сбив температуру до крайне низкого уровня. В первые три недели декабря потребление природного газа там более чем на 20% превысило показатель прошлого года и стало рекордным за пять последних лет. Более быстрое истощение запасов станет прямым следствием повышения цен, считают американские экономисты. Наступило время "Экономики дня" с Андреем Лаптенком.

Но кто-то ждал этого роста цен. Например, газовые бурильщики. Добыча природного газа росла в течение многих лет, вплоть до начала 2016 года, но как раз производители газа и страдали от низких цен.

НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

За 2016 год личные вклады британцев выросли более чем на 60% по сравнению с 2015 годом

Brexit заставил британцев начать копить на черный день. За этот год личные вклады британцев выросли более чем на 60% по сравнению с 2015 годом. Согласно данным Ассоциации британских банкиров, в годовом исчислении личные депозиты выросли почти на 5% только в ноябре. Население готовится к жесткому году. "Возможно, потребители просто ищут возможности спасти денежные резервы от разного рода экономических неопределенностей, таких как ожидание снижения темпов роста заработной платы, например",- заявила главный экономист ассоциации Ребекка Хардинг.

РАЗОГРЕЮТ КРЕДИТОМ

Эксперт: Массовый процесс кредитования может разогреть рынок недвижимости

Намерение правительства Беларуси в ближайшие годы существенно снизить процентные ставки по кредитам может заметно оживить рынок. Эксперты, правда, делают оговорку, что это станет возможным, если процесс кредитования станет массовым.

НОВОГОДНИЙ БАРРЕЛЬ

Нефть торгуется без существенных изменений накануне Нового года

Нефть торгуется без существенных изменений накануне Нового года. Рынок ожидает выпуска еженедельных данных по запасам сырой нефти в США. Цена мартовского контракта на марку "Брент" составляла около $57 за баррель. В целом на рынке преобладает оптимизм в преддверии ожидаемого с нового года ограничения добычи нефти крупнейшими мировыми производителями.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль уступил всем валютам корзины

Нефть поддержала сырьевые валюты, российский рубль укреплялся. На торгах в Минске эта валюта подорожала. Теперь 3 рубля 24 копейки белорусских стоит сотня российских. Доллар минимально вырос. Новое значение - 1,95. Курс евро также чуть подрос - 2 рубля 4 копейки.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Акции японской компании Toshiba упали более чем на 26%

Акции японской компании Toshiba упали более чем на 26% после ее согласия рассмотреть возможность списать многомиллиардные убытки из-за обслуживания атомных электростанций в США. На этом фоне был снижен рейтинг корпорации. За два дня капитализация Toshiba обрушилась на $5 млрд. Напомню, в 2015 году Toshiba оказалась в центре финансового скандала после того, как выяснилось, что компания в течение нескольких лет завышала в своих отчетах прибыль. После скандала корпорация была вынуждена сменить гендиректора, реорганизовать бизнес и провести массовые сокращения.