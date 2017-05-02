Экономика дня

2 Мая 2017 21:26

Без справки о доходах! Нацбанк отказался продлить требование об обязательном предоставлении справок о доходах при выдаче кредитов. Напомним, в постановлении регулятора предусматривалось, что оценка банком кредитоспособности физического лица осуществляется при наличии одного или нескольких документов, в том числе справки о размере заработной платы, а также иных документов, подтверждающих получение дохода. Что придет на смену постановления, узнаем от нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.

Одно скажу сразу, решение Нацбанка уже упрощает выдачу кредитов, а значит, подстегнет внутренний спрос белорусов.

Кредитное упрощение

Нацбанк отказался продлить требование об обязательном предоставлении справок о доходах при выдаче кредитов.

"С 1 мая 2017 года банки самостоятельно определяют подходы к оценке кредитоспособности физических лиц, в том числе при определении перечня сопутствующих документов, предоставляемых заявителем", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте регулятора. В Нацбанке напомнили, что постановление по предоставлению справки о доходах являлось временным. Есть расчет, что решение о его непродлении обеспечит более гибкие подходы к оценке кредитоспособности физлиц и простимулирует развитие сектора дистанционных каналов электронного банковского обслуживания.

Слабость барреля

Нефть остается в минусе из-за роста добычи сырья в Ливии и все еще высокого уровня запасов в США.

Нефть остается в минусе из-за роста добычи сырья в Ливии и все еще высокого уровня запасов в США - там, несмотря на прогноз снижения четвертую неделю подряд, они по-прежнему остаются высокими и превышают уровень конца года почти на 10 процентов.

Цена сорта Brent снизилась на 0,31 процента до 51 доллара и 36 центов за баррель ($51,36).

Новости БВФБ

Белорусский рубль укрепился к доллару.

Доллар на торгах в Минске незначительно дешевел против белорусского рубля. Курс на завтра 1,8681. Единая европейская валюта и российский рубль дорожали. Новое значение евро 2,0376. Российский рубль 3,2804 белорусского за 100 российских рублей.

+35%

С 2016 года количество вакансий на рынке труда Беларуси растет

Начиная с 2016 года, количество вакансий на рынке труда Беларуси планомерно растет. По данным специалистов, по сравнению с первым кварталом 2016 года за аналогичный период 2017 количество вакансий выросло на 35%. Причем динамика роста показана во всех профобластях.

Тренды авторынка

Эксперты: к 2020 году появятся три весомые тенденции, которые повлияют на автомобильную отрасль.

Согласно исследованию, к 2020 году появятся три весомые тенденции, которые повлияют на автомобильную отрасль: рост спроса на услугу аренды автомобиля на короткий промежуток времени с поминутной оплатой, или так называемый каршеринг; а также рост популярности электроавтомобилей и производство автомобилей на автопилоте.

Так, по прогнозу экспертов, именно к 2020 году в Европе будет уже 15 млн пользователей каршеринга, а количество доступных авто достигнет 240 000.