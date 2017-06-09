8 Июня 2017 21:28

Возвращаясь к теме, о которой мы говорили в начале программы. Кроме политических заявлений, которые звучали сегодня на минских площадках в рамках конференции "Наводя мосты между Европой и Азией", руководители торгово-промышленных палат стран Центрально-Европейской инициативы наполнили повестку дня экономическим контекстом. Напомним, 17 стран - участниц этой организации составляют для нашей страны примерно 60 % экспортного портфеля на европейском направлении. Подробнее об этом "Экономика дня" и наш обозреватель Андрей Лаптенок.

Сотрудничество в сферах транспорта сегодня стало одной из центральных тем обсуждения.

В КОПИЛКУ КООПЕРАЦИИ

ЕС и ЕАЭС должны синхронизировать правовую базу в части железнодорожных перевозок

Развитие трансевропейских транспортных коридоров в регионе Центрально-Европейской инициативы, а также модернизация транспортной и логистической инфраструктуры будет проходить с привлечением ресурсов международных финансовых институтов и в увязке со стратегиями ЕС и Евразийского экономического союза. Такая кооперация будет эффективна в случае, если оба объединения, например, синхронизируют правовую базу в части железнодорожных перевозок.

Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси: "Что касается железной дороги, то в Европе действует свое транспортное право, а в странах бывшего СССР - свое. На практике это означает, что у нас различные товарно-транспортные накладные, которые являются договором с клиентом. Сегодня назрела необходимость убрать этот перелом и сделать единый документ".

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ДЕСАНТ

20 тонн ржаной муки сегодня отправили на рынок Египта

20 тонн ржаной муки сегодня отправили на рынок Египта. Это первая партия этого продукта на африканский рынок. Беларусь заинтересована продавать и мясную продукцию, и всю линейку молочной - сыры, йогурты, масло. Об этом говорили сегодня в Минсельхозпроде на встрече с директором Департамента продовольственной безопасности Египта. В июле наши специалисты поедут в ту страну обсуждать площадку и условия строительства молочно-товарной фермы на 3 тысячи голов по белорусским технологиям. Финансировать возведения объектов будет Египет, а проекты, монтаж оборудования - за нами.

В этом году на рынок Египта уже продано 100 тонн сухого цельного молока и заработано более чем на 250 тысяч. Сегодня обсуждаются поставки говядины и мяса птицы.

ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ

Экспорт Китая увеличился в мае почти на 9 %, импорт - на 15 %

Экспорт Китая к маю прошлого года увеличился почти на 9 %, импорт — на 15 %. Общий объем внешней торговли Поднебесной в мае вырос более чем на 11 % (11,3 %) и составил свыше 340 млрд долларов ($341,2 млрд). Положительное сальдо торгового баланса в апреле превысило $40 млрд. Прогноз аналитиков - темпы роста экономики Китая в этом году составят 6,5 %.

НЕФТЬ РАСТЕТ

Нефть пытается отыграть рекордное падение

Цены на нефть сегодня утром восстанавливались после резкого падения в среду до минимальных значений с начала мая. Драйвером выступили новости о рекордном росте запасов всех видов топлива в США.

Стоимость нефти марки Brent была на отметке $48,45 за баррель. Но уже к вечеру Brent потеряла полпроцента и торговалась на уровне $47,78. Напомню, вчера вечером нефтяные котировки обрушились более чем на 3,5 %.

НОВОСТИ БВФБ

Доллар и евро укрепились к белорусскому рублю

Доллар и евро на торгах 8 июня подорожали, российский рубль подешевел. Курс доллара на завтра 1,8733. Евро - 2,1080. Курс российского рубля снизился до 3,2894 за 100 российских рублей.