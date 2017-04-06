Экономика дня

6 Апреля 2017 21:22

БЕЗ ВИЗ

5-дневный безвизовый режим на 20% увеличил поток туристов в Беларусь

5-дневный безвизовый режим на 20% увеличил поток туристов в Беларусь. Заметно активизировалось направление делового туризма с европейскими странами. В частности, сегодня это подтвердила посол Эстонии в Беларуси во время эстонско-белорусского туристического семинара. Отмечено, что интерес к Беларуси растет с каждым годом. Теперь этому способствует и пятидневный безвизовый режим, который действует с 12 февраля этого года.

Впрочем, интерес взаимный. С января 2016-го по сегодняшний день в эстонском посольстве в Минске белорусам выдано 12 тысяч туристических виз.

РЫНОК ТРУДА

Опубликован аналитический обзор рынка труда и зарплат

В Беларуси в 2016 году продолжилась дифференциация зарплат квалифицированных специалистов. А также произошел окончательный отход от привязки зарплаты к иностранной валюте.

Это выводы аналитического обзора рынка труда и зарплат. Авторы аналитики отметили, что в 2016-м минимальные и максимальные зарплатные значения по одной и той же позиции различались в 3–7 и более раз. Вторая тенденция - работодатели уже в основной массе фиксируют зарплаты в белорусских рублях, а не привязывают к иностранной валюте.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Доллар и евро сегодня на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожали, российский рубль подешевел.

На завтра установлены такие официальные значения. Доллар США - 1,8882. Курс евро - 2,0118. Российский 3,3497 за 100 российских рублей.

ПАДЕНИЕ ЗАГОРОДА

За январь - февраль в Минском районе зарегистрировали на 13% меньше сделок

Настоящий кризис недвижимости за кольцевой. Загородные дома продолжают падать в цене. Чуть меньше снижается стоимость дачных участков. В 2015 году спрос на дома, дачи, участки обвалился на 39% к уровню благополучного 2014 года. В прошлом году сделок было еще на 4% меньше, и рынок продолжает “сжиматься”. За январь и февраль сделок в Минском районе зарегистрировали на 13% меньше, чем годом ранее

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТАКСИ

Bosch и Daimler разработают беспилотные такси к 2020 году

Bosch и Daimler разработают беспилотные такси к 2020 году. Альянс обещает, что к указанному сроку будет готов полностью автономный и пригодный к работе в городской среде автомобиль. Такие аппараты смогут работать практически при любой погоде и безопасно перевозить пассажиров при любой дорожной обстановке. Попутно планируется развивать функцию совместного использования автомобилей несколькими людьми в городе, минимизировать заторы и объезжать пробки, получая информацию о ситуации на дороге в онлайн-режиме.



