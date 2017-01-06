Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>Экономика дня
Экономика
RSS
Экономика дня
Скачать Поделиться

5 Января 2017 21:15

Экономика дня

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти через свою территорию. Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, цена услуги транспортировки нефти из России по магистральным трубопроводам повышена в среднем на 10 %. Чуть подробней об этом и других экономических новостях услышим прямо сейчас в "Экономике дня" с Андреем Лаптенком.

Напомню, что тарифы на транзит российской нефти по территории Беларуси не повышались с февраля прошлого года.

ТРАНЗИТ НЕФТИ

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти из России через свою территорию

Из постановления МАРТА следует, что транспортировка нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" устанавливается соответственно.  Графика: на уровне 288 рублей за тонну без учета НДС, это примерно плюс 8 % к прежнему значению. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Броды составит теперь почти 124 рубля, что выше на 12 % прежней цены транзита. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

За 2016 год ЗВР Беларуси выросли на 18 %

Между тем поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, наряду с продажей Нацбанком и Минфином валютных облигаций, стали фактором пополнения золотовалютных резервов страны.

Графика: В декабре 2016, согласно методике МВФ, они увеличились примерно на 90 млн. долларов. По предварительным данным, на 1 января 2017 они составили порядка $5 млрд. долларов. За 2016 год ЗВР выросли на 18 % или на 750 млн. долларов.

УСЛОВИЕ РОСТА

Эксперты: снижение ставки рефинансирования до 17 % создает условия для роста экономики

Снижение ставки рефинансирования до 17 % создает условия для роста экономики Беларуси. Эксперты подчеркивают - данное решение укладывается в Программу социально-экономического развития до 20 года. Главные факторы в поддержку снижения ставки - замедление инфляции, состояние платежного баланса, стабильная ситуация на валютном и финансовом рынках.

НЕВИРТУАЛЬНАЯ СИЛА

В этом году криптовалюта стартовала, показав высокую доходность

Курс криптовалюты биткойна в этом году стартовал ростом. Причем   впервые за 4 года превышена психологическая отметка в $1000 на большинстве крупных электронных бирж. Напомню, в минувшем году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд.

Эксперты связывают рост биткойна с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю

А на торгах в Минске традиционные валюты шли разнонаправленно. Графика: Доллар чуть дешевел. Его новый курс 1,96 (19653). Евро чуть нарастил отрыв от американца и подорожал к белорусскому. Актуально значение на завтра 2,07 (2,0716). Российский рубль благодаря вчерашней поддержке растущих нефтяных котировок вырос до 3 рублей 26 копеек (3,2633) белорусского за сотню российских. 

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Эксперимент с 6-часовым рабочим днем в Швеции оказался слишком дорогим для казны

Эксперимент с шестичасовым рабочим днем в Швеции провалился. В Гетеборге для сокращения 8-часового рабочего дня 68 медсестер из дома престарелых город вынужден был нанять дополнительно 17 человек, что обошлось более чем в 2 млн долларов. Двухлетний эксперимент доказал, что здоровье сотрудников улучшилось, их нахождение на больничном сократилось, улучшился уход за пациентами, но город не будет продолжать эксперимент на постоянной основе.

 

 

Другие новости

Экономика дня 03.01.2017 21:21 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 30.12.2016 21:33 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 27.12.2016 21:15 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =