Экономика дня

5 Января 2017 21:15

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти через свою территорию. Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, цена услуги транспортировки нефти из России по магистральным трубопроводам повышена в среднем на 10 %. Чуть подробней об этом и других экономических новостях услышим прямо сейчас в "Экономике дня" с Андреем Лаптенком.

Напомню, что тарифы на транзит российской нефти по территории Беларуси не повышались с февраля прошлого года.

ТРАНЗИТ НЕФТИ

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти из России через свою территорию

Из постановления МАРТА следует, что транспортировка нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" устанавливается соответственно. Графика: на уровне 288 рублей за тонну без учета НДС, это примерно плюс 8 % к прежнему значению. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Броды составит теперь почти 124 рубля, что выше на 12 % прежней цены транзита. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

За 2016 год ЗВР Беларуси выросли на 18 %

Между тем поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, наряду с продажей Нацбанком и Минфином валютных облигаций, стали фактором пополнения золотовалютных резервов страны.

Графика: В декабре 2016, согласно методике МВФ, они увеличились примерно на 90 млн. долларов. По предварительным данным, на 1 января 2017 они составили порядка $5 млрд. долларов. За 2016 год ЗВР выросли на 18 % или на 750 млн. долларов.

УСЛОВИЕ РОСТА

Эксперты: снижение ставки рефинансирования до 17 % создает условия для роста экономики

Снижение ставки рефинансирования до 17 % создает условия для роста экономики Беларуси. Эксперты подчеркивают - данное решение укладывается в Программу социально-экономического развития до 20 года. Главные факторы в поддержку снижения ставки - замедление инфляции, состояние платежного баланса, стабильная ситуация на валютном и финансовом рынках.

НЕВИРТУАЛЬНАЯ СИЛА

В этом году криптовалюта стартовала, показав высокую доходность

Курс криптовалюты биткойна в этом году стартовал ростом. Причем впервые за 4 года превышена психологическая отметка в $1000 на большинстве крупных электронных бирж. Напомню, в минувшем году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд.

Эксперты связывают рост биткойна с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю

А на торгах в Минске традиционные валюты шли разнонаправленно. Графика: Доллар чуть дешевел. Его новый курс 1,96 (19653). Евро чуть нарастил отрыв от американца и подорожал к белорусскому. Актуально значение на завтра 2,07 (2,0716). Российский рубль благодаря вчерашней поддержке растущих нефтяных котировок вырос до 3 рублей 26 копеек (3,2633) белорусского за сотню российских.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Эксперимент с 6-часовым рабочим днем в Швеции оказался слишком дорогим для казны

Эксперимент с шестичасовым рабочим днем в Швеции провалился. В Гетеборге для сокращения 8-часового рабочего дня 68 медсестер из дома престарелых город вынужден был нанять дополнительно 17 человек, что обошлось более чем в 2 млн долларов. Двухлетний эксперимент доказал, что здоровье сотрудников улучшилось, их нахождение на больничном сократилось, улучшился уход за пациентами, но город не будет продолжать эксперимент на постоянной основе.