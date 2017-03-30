"Экономика дня"

30 Марта 2017 21:07

Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля этого года ставки рефинансирования с 15 до 14 процентов годовых. Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте регулятора, решение о дальнейшем снижении ставок принято исходя из текущих процессов в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 года. Подробнее об этом расскажет наш экономический обозреватель Андрей Лаптенок.

Отмечу, что в текущем году это станет уже четвертым снижением ставки рефинансирования.

СТАВКА НА УЛУЧШЕНИЕ

Нацбанк заявил об очередном снижении ставки рефинансирования до 14 %

Снижение ставки рефинансирования станет четвертым с начала года.

Как поясняют в Нацбанке, в основе очередного снижения - инфляция, которая опережает прогнозные темпы снижения. Прирост потребительских цен в марте и в ближайшие месяцы ожидается на уровне менее 7 % в годовом выражении.

Кроме того, на внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты, что обеспечивает устойчивость курса белорусского рубля.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро

По итогу сегодняшних валютных торгов Нацбанком установлены следующие курсы на завтра.

Доллар снижен и стоит 1,8720. Евро потерял больше копейки. Итоговая цена евро 2,0266 белорусского. Российский рубль добавил значительно. В актив плюс более чем 2,5 копейки. Актуальная цена на завтра - 3,3194 белорусского рубля за сто российских.

ОТ НЕФТИ К АТОМУ

Число работающих в Японии атомных реакторов вырастет

Япония разворачивается от нефти к атомной энергетике.

Согласно данным Японского атомного промышленного форума, сейчас работают только 3 из 42 атомных реакторов Японии. Однако число работающих реакторов вырастет, учитывая, что Высший суд Осаки поддержал перезапуск 3 и 4 реакторов на электростанции Такахама к северу от Киото. Очевидно, это приведет к сокращению поставок энергоресурсов из других стран.

В течение трех лет после катастрофы на Фукусиме Япония потратила $270 млрд на закупку угля, нефти и СПГ. Это на 58 % превышает расходы, которые могли бы быть при работе АЭС, и стало причиной того, что Япония столкнулась с дефицитом торгового баланса впервые за 30 лет.

КОМПРОМИССНАЯ ОЦЕНКА

эффективность сферы кредитования зависит от взаимодействия банков и оценочных организаций

Оценочная деятельность становится все более востребованной во всех секторах экономики. Так, услуга по оценке конкретного актива является необходимостью при кредитовании под залог. Таким образом, банки являются крупнейшими "пользователями" результата независимой оценки. Как отмечают эксперты, основные проблемы в сфере кредитного и залогового бизнеса кроются во взаимодействии банков и оценочных компаний.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Через белорусские торговые интернет-площадки в 2016 году было продано товаров на $300 млн

Белорусы все чаще и чаще совершают покупки в Сети. По информации экспертов, пока резерв для роста есть, из 6 млн интернет-пользователей примерно около 10 % являются постоянными интернет-покупателями. Более трети интернет-пользователей страны хотя бы раз выбирали товары онлайн.