Экономика дня

28 Марта 2017 21:20

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Беларусь и Южная Корея развивают сотрудничество в сфере ИКТ

Безбумажная торговля, электронный архив и разработка новых систем безопасности. В Минске открылся белорусско-корейский IT-центр.

Отметим, что по данным ООН, Южная Корея занимает первое место в мировом рейтинге развития электронного правительства. Специалисты из Южной Кореи поделятся своим опытом в сфере ИКТ с Беларусью. В ближайшее время планируется создать общий фонд на базе центра для финансирования инновационных проектов. К 2019 году уже будут внедрены три разработки.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Евро сегодня на торгах БВФБ подешевел, доллар и российский рубль подорожали

Евро сегодня на торгах БВФБ подешевел, доллар и российский рубль подорожали. Доллар США - 1,8748 официальный курс на завтра. Курс евро минусовал - 2,0347. Российский рубль - 3,2911 за 100 российских - официальное значение по Нацбанку на завтра.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СОБСТВЕННОСТЬ

В Минской области направлено более 40 тысяч писем гражданам, имеющим неоформленные объекты недвижимости

Владелец не значит собственник. Минское областное агентство по госрегистрации и земельному кадастру направило около 40 тысяч писем гражданам, которые имеют неоформленные объекты недвижимости. Для них на базе агентств открыты бесплатные консультации. Важно знать, что до момента регистрации недвижимости гражданин не может ее продать, подарить, оформить на нее завещание либо передать по наследству.

РОСТ БАРРЕЛЯ

На торгах в Нью-Йорке Brent торгуется выше $51

На биржах нефть эталонных марок растет в цене. Эксперты объясняют подъем в том числе снижением курса американской валюты. На торгах в Нью-Йорке Brent торгуется выше $51 за баррель.

Котировки фьючерсов WTI на май выросли до 48 долларов 2 центов за баррель. Минэнерго США готовится обнародовать еженедельный отчет об объемах запасов нефти. Аналитики предполагают, что за минувшую неделю они выросли на 300 тысяч баррелей. И это максимальный уровень с начала ведения расчетов в 1982 году

САМАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ

Новая монета номиналом в 1 фунт стерлингов сегодня поступила в оборот в Великобритании

Новая монета номиналом в 1 фунт стерлингов сегодня поступила в оборот в Великобритании. Она пришла на смену однофунтовой монете, используемой уже более 30 лет. Как заявили в британском Минфине, "новый фунт станет самой защищенной монетой в мире" и ответом на действия фальшивомонетчиков, из-за которых сейчас в обороте находится около 45 миллионов фальшивых металлических денежных знаков этого достоинства.

СДЕЛАТЬ КИБОРГА

Глава Tesla Motors Элон Маск создал компанию, которая разрабатывает технологии "нейронного кружева"

Глава Tesla Motors Элон Маск создал новую компанию, которая будет создавать киборгов. Речь о разработке технологии "нейронного кружева". Когда в мозг вживляются электроды и люди могут передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса. Таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера. Впрочем, до такого фантастического сценария пока далеко. На первом этапе новый прожект Маска займется производством нейроимплантов для борьбы с такими заболеваниями, как эпилепсия или депрессия.