1 Июня 2017 21:14
Экономика дня
Германский бизнес может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества ЕАЭС и ЕС.
В этом уверено бизнес-сообщество двух стран - сегодня в Минске состоялось заседание белорусского-германского неправительственного Совета делового сотрудничества. Наша сторона заинтересована в сотрудничестве с германским бизнесом в обмене опытом по совершенствованию экономического законодательства, осуществлению процесса приватизации по примеру Восточной Германии.
Белорусско-германский деловой совет должен внести весомый вклад в продвижение идеи создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, уверены стороны.
В обменник без паспорта. С сегодняшнего дня изменились условия покупки валюты в Беларуси.
В соответствии с указом Президента страны, требование регистрации банками паспортных данных физлиц отменяется. Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. И это уже не первая позитивная новость от Нацбанка. Ранее было отменено обязательное требование справок о доходах при получении кредита.
В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Пресса уже окрестила масштабную встречу, как мировой бизнес на одной площадке.
Участвуют 12 тысяч бизнесменов и политиков из 130 стран. К этой минуте уже состоялись около десятка заседаний, встреч и круглых столов. В течение 3 дней там обсудят глобальные и региональные вопросы экономики. Сегодня говорят о развитии сотрудничества в рамках БРИКС и СНГ. Впервые на форуме свой стенд представила Беларусь.
Центральный банк Китая укрепил юань до максимума за 5 месяцев . Аналитики озвучивают несколько теорий относительно того, почему официальный Пекин поддерживает юань.
Официальный курс доллара США на завтра - 1,8635. Евро - 2,0924. И официальный курс рубля России - 3,2936 за 100 российских.