Экономика дня

1 Июня 2017 21:14

Германский бизнес может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества ЕАЭС и ЕС.

В этом уверено бизнес-сообщество двух стран - сегодня в Минске состоялось заседание белорусского-германского неправительственного Совета делового сотрудничества. Наша сторона заинтересована в сотрудничестве с германским бизнесом в обмене опытом по совершенствованию экономического законодательства, осуществлению процесса приватизации по примеру Восточной Германии.

Белорусско-германский деловой совет должен внести весомый вклад в продвижение идеи создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, уверены стороны.





В обменник без паспорта. С сегодняшнего дня изменились условия покупки валюты в Беларуси.

В соответствии с указом Президента страны, требование регистрации банками паспортных данных физлиц отменяется. Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. И это уже не первая позитивная новость от Нацбанка. Ранее было отменено обязательное требование справок о доходах при получении кредита.





В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Пресса уже окрестила масштабную встречу, как мировой бизнес на одной площадке.

Участвуют 12 тысяч бизнесменов и политиков из 130 стран. К этой минуте уже состоялись около десятка заседаний, встреч и круглых столов. В течение 3 дней там обсудят глобальные и региональные вопросы экономики. Сегодня говорят о развитии сотрудничества в рамках БРИКС и СНГ. Впервые на форуме свой стенд представила Беларусь.





Центральный банк Китая укрепил юань до максимума за 5 месяцев . Аналитики озвучивают несколько теорий относительно того, почему официальный Пекин поддерживает юань.

Это может значить, что Центробанк Китая стремится удержать инвесторов от ставок на понижение на фоне решения Moody's о снижении рейтинга страны. Или это могло бы помочь сделать внутренние облигации Китая более привлекательными для иностранных инвесторов: Центральный банк одобрил программу связывания облигаций между материковой частью КНР и Гонконгом









Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел.

Официальный курс доллара США на завтра - 1,8635. Евро - 2,0924. И официальный курс рубля России - 3,2936 за 100 российских.