25 Мая 2017 21:22

Блок финансовых и бизнес-новостей представит "Экономика дня". Слово нашему обозревателю Андрею Лаптенку.

Главная интрига дня разрешилась. ОПЕК пролонгировала договор по сокращению добычи. Это успокоит рынки. Обо всем по порядку.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,2 %

Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,2 %. Подорожали евро и российский рубль. Единая европейская стоит на завтра 2,0802. Валюта России укрепилась до круглого значения. 3 рубля 30 копеек белорусского за 100 российских. Доллар на торгах сегодня подешевел. 1,8520 - актуальное значение.

БУМАЖНЫЙ ИНТЕРЕС

Нацбанк реализовал валютные облигации на $100 млн

Еще новость от Нацбанка. Регулятор реализовал облигации в иностранной валюте на $100 млн долларов. Аукцион по первичному размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, состоялся 25 мая в форме аукциона процентных ставок на годовой срок. Следующий аукцион по размещению валютных облигаций пройдет 8 июня. Планируемый объем операций - $50 млн.





ЗАКРЕПИЛИ УКАЗОМ

Опубликован указ о режиме наибольшего экономического благоприятствования резидентам индустриального парка "Великий камень"

Режим наибольшего экономического благоприятствования резидентам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" закрепили Указом № 166. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Среди прогрессивных новаций - расширенные критерии для регистрации в качестве резидентов парка. Перечень основных направлений реализации инвестиционных проектов дополнен телекоммуникациями, электронной коммерцией, деятельностью, связанной с хранением и обработкой больших объемов данных, социально-культурной деятельностью, снижен минимальный порог по объему инвестиций при условии их вложения в трехлетний срок.





НЕФТЯНОЕ ПРОЯСНЕНИЕ

ОПЕК продлила сокращение добычи на 9 месяцев

ОПЕК продлила сокращение добычи на 9 месяцев. Это было ожидаемым и учитывалось в нефтяных котировках. Вопрос был только в сроках продления. 9 месяцев или год, а также деталях обязательств для отдельных стран, например, Ливии и Нигерии, и возможности присоединения к сделке других стран вроде Туркмении или Египта. Между тем цена на нефть Brent после сообщений о достигнутых договоренностях ОПЕК опустилась на 1,3 % до $53 долларов и 27 центов за баррель.