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Экономика дня
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22 Декабря 2016 21:16

Экономика дня

Мировая экономика в ближайшие несколько лет может пережить 5 "энергетических цунами", в результате которых цена барреля нефти, возможно, рухнет до $10, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов. Согласно докладу Международного энергетического агентства, миру предстоит бум возобновляемой энергетики, а потребление нефти уже к 2030 достигнет своего пика и будет постоянно падать. Пока же самые актуальные цифры в "Экономике дня" с Андреем Лаптенком.

 

Ушли в минус.

Цены на нефть сегодня немного снижались, отдав набранное ранее преимущество.

Цены на нефть сегодня немного снижались, отдав набранное ранее преимущество. Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились до $54,41 (▼0,09 %) за баррель. Ослабление доллара немного сдержало цены на сырье. В то же время рост котировок сдержали вышедшие накануне данные о неожиданном росте запасов в США и заявлении Ливии об увеличении производства в течение следующих месяцев.


Капитальный убыток.

Еврозона столкнулась с крупнейшим оттоком капитала за 12 месяцев.

Еврозона столкнулась с крупнейшим оттоком капитала за 12 месяцев, таковы данные Европейского центробанка. С финансовых рынков Старого Света ушло больше денег, чем в любой другой период за всю историю валютного блока. Паритет между долларом и евро возможен впервые за 14 лет.

Накануне евро отметился уровнем 1 доллар и 3 американских цента ($1,0388) за 1 евро. Это самый низкий уровень с января 2003 года. Многие аналитики сейчас считают, что в следующем году стоит ожидать паритет евро с долларом. Впрочем, аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. считают, что паритет произойдет до конца 2017 года.

 

НОВОСТИ БВФБ.

Белорусский рубль уступил доллару, но укрепился к евро и российскому.

Белорусский рубль укрепился ко всей корзине валют. Американский доллар теряет 0,41%,  курс на завтра опускается ниже 1,95 (1,9496). Евро также в небольшом минусе (-0,08 %). Актуальное значение 2 рубля 3 копейки за евро (2,0356). Синхронно просел и российский рубль (-0,08 %). За сотню российских предлагали  3 рубля 20 копеек белорусского (3,2015).


Электронный НДС.

С 1 января 2017 года электронный счет-фактура станет единственно возможным документом для плательщиков НДС.

Начиная с 1 января 2017 года, электронный счет-фактура станет не просто обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, указанных в Налоговом кодексе. С нового года никакие причины не позволят плательщикам не выставлять электронные счета-фактуры. Даже в случае временной технической невозможности, например, отсутствие электропитания, недостаточность ресурсов портала или отсутствие каналов связи с порталом, плательщик обязан будет не позднее пяти рабочих дней со дня возобновления работоспособности портала выставить (направить) электронный счет-фактуру.

Железные кадры.

В Японии делают ставку на систему массового производства, управлять которой будут роботы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается провести "революцию роботов", чтобы спасти умирающий город в "ржавом поясе" Японии.

На заводах не хватает людей, это ставит под угрозу дальнейшее существование всей промышленной базы. Главы корпораций считают, что привлекать большее количество людей – не выход. В планах создать систему массового производства, управлять которой будут роботы. Они помогут сохранить конкурентоспособность заводов в Японии по сравнению с заводами в том же Китае, так как затраты на рабочую силу снизятся, считают японские эксперты.

 

 

 

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