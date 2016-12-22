Экономика дня

20 Декабря 2016 21:39

Энергетическая безопасность.

А. Кобяков: Беларусь продолжит прорабатывать альтернативные варианты поставок нефти.

Беларусь продолжит прорабатывать альтернативные варианты поставок нефти, отметил премьер-министр в интервью агентству "Рейтер".

Андрей Кобяков заявил, что Минск и Москва в октябре почти решили все вопросы по нефти и газу. Но российская сторона изменила позицию.

"Нас интересует не столько цена на газ, сколько разница в ценах. Если в регионах России газ в два с лишним раза дешевле, понятно, что конкурентоспособность наших товаров будет заведомо хуже. Тем более что правовая база для равных цен на газ подписана еще в 2011 году", - отметил Кобяков.

Беларусь - Малайзия.

Продолжается визит парламентской делегации Малайзии в Беларусь. Минск и Куала-Лумпур в ближайшие годы рассчитывают многократно увеличить взаимную торговлю, которая станет основным направлением работы. Беларусь поддержит поставки традиционной сельхозпродукции и каучука. Взамен готова обеспечить партнеров всей линейкой машиностроительной техники и калийных удобрений.

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Минска замерла на отметке $1200.

Затишье на столичном рынке недвижимости. Динамика стоимости оказывается нулевой третий раз за последние 6 недель.

Индекс цен на квартиры замер на отметке в 1200 долларов за метр квадратный. Аналитики прогнозируют, в ближайшие 3-4 недели цены будут меняться очень незначительно либо вовсе продолжат стоять на месте. Цена на квартиры в новостройках также начала снижаться. Средняя цена квартир в новых домах Минска опустилась на одну десятую процента - 1166 долларов за квадрат сегодня.

Нефтяная поддержка.

Курс евро на ММВБ опустился ниже отметки в 64 российских рубля впервые с июля 2015 года.

Курс евро на торгах Московской биржи снизился на 52 копейки и составил 63,95 рубля.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 64 рубля впервые с июля 2015 года. Доллар также снизился в условиях разворота к росту мировых цен на нефть.

Российский рубль дорожал и на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Курс доллара по Нацбанку на завтра рубль 97 копеек. Евро 2 рубля 5 копеек. И 3 рубля 19 копеек стоят 100 российских рублей.

Отключит смартфоны.

Samsung 23 декабря "убьет" взрывоопасные Galaxy Note 7.

Samsung "убьет" взрывоопасные Galaxy Note 7, остающиеся на руках у пользователей. Как выяснил концерн, несмотря на опасность возгорания, многие до сих пор пользуются этими телефонами.

В том числе и в странах СНГ активными остаются десятки трубок Note 7. Накануе Samsung предупредила, что 23 декабря удаленным способом уровень зарядки всех телефонов будет понижен до 0 %. Их дальнейшее использование станет невозможным. До 30 декабря можно получить полную компенсацию стоимости неудачного аппарата.