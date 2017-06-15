Экономика дня

15 Июня 2017 21:18

Повышение ставки Федрезерва США, которое прошло накануне, спровоцировало скачки цен на рынке. После двухдневного заседания совет управляющих американского регулятора проголосовал за увеличение ставки на четверть процентного пункта. В том числе и это вызвало падение цен на сырьевые товары и валюты. Потеряли в стоимости нефть и золото. Обзор рынков и актуальные деловые новости далее в "Экономике дня". Передаю слово нашему обозревателю Андрею Лаптенку.

Да, теперь базовая ставка выше 1 %. 1-1,25 %. Напомню, это уже ее второе повышение в этом году. Но, судя по прогнозам, не последнее.

БАРРЕЛЬ УКАЧАЛО

Цены на нефть накануне рухнули более чем на 3 % после публикации данных американского Минэнерго

Наряду с новостью о повышении ставки еще одна информация из США повлияла на рынки.

Цены на нефть вчера рухнули более чем на 3 % после публикации данных американского Минэнерго. Согласно им, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов более чем 2 млн баррелей. Беспокойство инвесторов сохраняется: ведь мировой спрос на это сырье растет уже не так быстро, как раньше.

Сегодня баррель сорта Брент торговался в районе 47 долларов.

НОВОСТИ БВФБ

Доллар и евро укрепились к белорусскому рублю

Сырьевые валюты, в частности, российский рубль, оказались под давлением нефтяных цен и ставки Федрезерва. Это показали и торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Относительно белорусского рубля валюта нашего восточного соседа ослабла до 3 рублей 28 копеек белорусского за сотню российских. Доллар укрепился до значения 1,8841 белорусского рубля. Курс евро вырос и значение на завтра 2,1090.

В ЗАЩИТУ КОНКУРЕНЦИИ

МАРТ приступил к подготовке поправок в закон о торговле

Министерство антимонопольного регулирования и торговли до конца сентября подготовит и внесет в правительство законопроект, изменяющий и дополняющий закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь". Корректировки норм направлены на защиту конкуренции в области торговли и общественного питания, а также упрощение условий ведения отечественного бизнеса.





ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Немецкий бизнес готов вкладываться в энергоэффективные решения для белорусских предприятий

А вот немецкий бизнес готов вкладываться в энергоэффективные решения для белорусских предприятий. Деловые круги Германии вместе с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии, а также Центрального Союза электротехнической и электронной промышленности ФРГ на днях посетили ряд предприятий столицы и регионов.

Петер Кунц, технический директор DBR Gasarmaturen GmbH: "Мы поставляем новые технологии на белорусский рынок. У нас уже есть крупные поставки, это БелАЗ, тракторный завод, "Алютех". Мы довольно-таки уже известные на этом рынке. Второе, что при помощи АНК нас в принципе уже убедили. Мы будем на следующий год вводить ноу-хау и создавать совместное предприятие, искать новых партнеров на белорусском рынке".





МОБИЛЬНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

В Евросоюзе отменена плата за роуминг для абонентов сотовых операторов

В Евросоюзе отменена плата за роуминг для абонентов сотовых операторов. Накануне Еврокомиссия выпустила специальное заявление по этому поводу.

"Европейский союз объединяет людей и делает их жизнь более легкой. Конец сборов за роуминг - это настоящая европейская история успеха. Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться с помощью своих мобильных устройств по той же цене, что и в домашнем регионе. Устранение платы за роуминг является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС", - говорится в документе. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг историческим. Об этом он написал в своем Twitter: "Прощай, роуминг! Завтра наступит исторический день, когда плата за роуминг в ЕС уйдет в прошлое".

