Экономика дня

13 Июня 2017 21:29

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Завершилось общественное обсуждение проекта декрета "О госрегулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения"

Проект декрета "О госрегулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения" оказался одним из самых обсуждаемых за последние годы. Как сообщили нашему телеканалу в Национальном центре правовой информации, за месяц на портал Pravo.by поступило 600 предложений и замечаний. В целом общество поддерживает сокращение мест для курения и приравнивание электронных систем к обычным сигаретам. Это значит, что будет запрещена их реклама и продажа несовершеннолетним.

Уже завтра все предложения и замечания по антитабачному декрету отправят в Совмин и Администрацию Президента, а к концу недели они поступят и разработчикам: в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Минздрав.

ИНФЛЯЦИЯ В ПРОГНОЗЕ

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае составил 100,3%

Инфляция в Беларуси пока даже ниже прогноза. Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае составил 100,3%, сообщили в Национальном статкомитете. Всего с начала года цены выросли на 2,7%. Продовольственные товары в мае подорожали на 0,6% по сравнению с апрелем. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2%.





СЫРЬЕВОЙ МИНИМУМ

Доходы ОРЕС от экспорта нефти упали до минимума с 2005 г.

Доходы ОРЕС от экспорта нефти упали до минимума с 2005 года. Статистику накануне обнародовал сам картель. Совокупная прибыль стран-экспортеров стала меньше на 13%. Это 445 миллиардов долларов. Для сравнения: в 2012 году нефтяная прибыль достигала 1 200 000 000 долларов. При этом в физическом выражении поставки нефти странами ОРЕС в прошлом году, наоборот, выросли на 6,5% до 25 миллионов баррелей в сутки. Напомним, в мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение нефтедобычи еще на девять месяцев - до марта 2018 года.



АВТОНОМНОЕ ПЛАВАНИЕ

Самоуправляемые суда готовятся покорять моря

Самоуправляемые суда готовятся покорять моря . Автономный контейнеровоз на электрической тяге, разработанный норвежскими компаниями, весь следующий год будет эксплуатироваться в пилотируемом режиме, а в 2020 выйдет в полностью автономное плавание. Самоуправляемый грузовой корабль будет передвигаться без лишнего шума, используя экологически чистые двигатели. На нем не будет кают, рубок, шлюпок и даже палубы, что значительно уменьшит конечную стоимость судов и создаст возможность для перевозки большего количества грузов.

И еще о курсах валют.

Сегодня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел - 1,875 на завтра. Евро также опустился: 2,1013 - официальный евро. Российский рубль единственный из валютной корзины вырос: 3,2948 за 100 российских по Нацбанку на завтра.