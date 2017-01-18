Экономика дня

17 Января 2017 21:15

О событиях этого дня в экономике - у нашего обозревателя Сергея Воляка.

Беларусь примет прогрессивное законодательство об оценке регулирующего воздействия.

Не ухудшит ли новый законодательный акт условия ведения бизнеса?!

В Беларуси на последние согласования выходит проект указа об оценке регулирующего воздействия.

Законопроект прошел обсуждение в бизнес-союзах, Торгово-промышленной палате. Окончательную версию воедино свело Министерство экономики. Сейчас документ находится на слушаниях Палаты представителей. Предполагается, что до конца года указ об оценке регулирующего воздействия обретет законную силу.

Национальный банк с 18 января снизит ставку рефинансирования с 18 % до 17 % годовых.

Кредиты населению и предприятиям станут дешевле.

С завтрашнего дня ставка рефинансирования снизится на 1 процентный пункт - с 18 до 17 годовых. Как видим, в последний раз в 2011 году была ставка на таком уровне. Потом был взлет до 45 %. И за прошлый год, обратите внимание, ставка неоднократно снижалась. Снизить ставку позволил выход по итогам года на прогнозный уровень инфляции.

ОПЕК надеется на нефть по $70 за баррель в ближайшие месяцы.

ОПЕК надеется на нефть по 70 долларов за баррель в ближайшие месяцы. Генеральный секретарь ОПЕК заявил, что рынок нефти с большой вероятностью вернется к стабильности в 2017.

Напомню, в ноябре прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки в рамках картеля. А уже 10 декабря другие страны присоединились к ОПЕК, взяв на себя обязательства по сокращению добычи на 560 тысяч баррелей.

Драгоценный металл достиг максимальных отметок с 23 ноября.

Золото растет в ожидании Brexit и инаугурации Трампа. Желтый металл дорожает уже седьмой день подряд. Накануне цена достигла 1208 долларов 72 центов.

Это максимум с 23 ноября. Всего с начала года золото подорожало на 5 %. Это очень хороший доход. Обычно цены драгметаллов куда менее подвижны. Есть много факторов неопределенности на рынке, отмечают эксперты. Это и смена президента в США, и вероятность выхода Великобритании из ЕС. А золото считается хорошим защитным активом. Инвесторы нарастили его покупки, разогревая тем самым цену.

На торгах БВФБ доллар США снизился, евро и российский рубль выросли.

Доллар снижается, в том числе и в Минске.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар снизился - 1,9506 официальны курс на завтра. Евро подорожал - 2,0764. Российский рубль также укрепился - 3,2815 за 100 российских по Нацбанку на завтра.