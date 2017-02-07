Экономика дня

7 Февраля 2017 21:15

Белорусская универсальная товарная биржа реализует электронные торги имуществом

На базе Белорусской универсальной товарной биржи может быть создан портал закупок. До сих пор основной специализацией были сделки по торговле сырьем.

Например, в этом году проведены крупнейшие в истории торги древесиной в заготовленном виде. В десятки раз выросли продажи угля. Впервые проведены торги по реализации зерна на экспорт. В 16-м году биржа освоила и видит перспективы в совершенно новом для себя направлении - электронных торгах имуществом и имущественными правами.

На торгах БВФБ евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал

На торгах валютной биржи в Минске сегодня евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал. Установлены такие официальные курсы валют на завтра.

Доллар США плюсует 1,9178. Курс евро в минусе 2,0481 на завтра. Российский подешевел 3,2409 за 100 рублей - официальный курс Нацбанка завтра.

Министерство финансов России начинает скупать на рынке валюту

Министерство финансов России сегодня начинает скупать на рынке валюту. Это делается главным образом для того, чтобы немного сдержать рубль, который в последнее время сильно растет.

Рубль укрепляется из-за сверхдоходов, которые появились после роста нефтяных цен. В бюджет России заложена цена барреля в 40 долларов, а сейчас он стоит больше 55. Каждый день на покупку валюты Минфин России будет тратить примерно 107 миллионов долларов. Эксперты говорят, что это пока незначительная сумма, поэтому рубль существенно дешеветь не станет, но и стремительного роста тоже не ожидается.

Льготные жилищные кредиты под 11,5 % разобрали за несколько часов

Льготные жилищные кредиты разобрали за несколько часов. В пятницу, как мы сообщали, Беларусбанк начал выдавать кредиты для нуждающихся под 11,5 % годовых.

До конца того же дня кредитный лимит был исчерпан. Всего выделялось 20 млн рублей. Половина суммы предназначалась обычным очередникам, другая половина - воинам-интернационалистам. Сообщается, что для них средства еще остаются. Похожая ситуация была и в Белагропромбанке. 30 января он начал выдавать кредиты под 11,5 %. Их разобрали за два дня.

В китайском Нанкине появится дом - вертикальный лес

В китайском Нанкине появится вертикальный лес. Зеленый небоскреб высотой 200 метров построит итальянский архитектор Стефано Боэри.

Сейчас такие здания уже есть в Милане и Лозанне, только масштаб их скромнее - всего 100 метров. Китайскую башню заселят птицами и насекомыми, также там разместят тысячу деревьев и 2,5 тысячи кустов, чтобы улучшить загрязненную атмосферу Нанкина. Правда, пока непонятно, выдержат ли растения порывы ветра на высоте. Архитектор говорит, что успешно протестировал их в аэродинамической трубе.