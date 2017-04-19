Экономика дня

18 Апреля 2017 21:19

ВАЛОВОЙ РОСТ

ВВП Беларуси вырос за квартал на 0,3%

Объем промпроизводства в плюсе (+4,3%). Объем сельхозпроизводства также растет (+1,7%). Фактически этим и обеспечен рост ВВП в первом квартале. В то же время просели инвестиции в основной капитал (-6,5%), розничный товарооборот (-1,4%), и грузоперевозки (-1,3%). Напомним, правительство согласно прогнозу рассчитывает на рост ВВП на 0,2% по итогам первого полугодия и на 1,7% по итогам 2017 года в целом.

ФИСКАЛЬНАЯ РАЗГРУЗКА

Правительство Беларуси внесет предложения по совершенствованию механизмов налогообложения

Правительство Беларуси внесет предложения по совершенствованию механизмов налогообложения. Предполагается снижение налогов для только открывшихся предприятий. Есть предложение закрепить возможность уплаты налогов в иностранной валюте для лиц, работающих за пределами страны. По словам замглавы Администрации Президента Валерия Мицкевича, меры по снижению налогового бремени предусмотрены также в проекте нового Декрета. И цитата:

"Предлагается передать Межведомственной комиссии по освобождению юрлиц и ИП от административных взысканий права на принятие решений о предоставлении бизнесу отсрочки и рассрочки по уплате налоговых платежей".

НОВОСТИ БВФБ

Доллар ослаб на торгах вторника

Доллар ослаб на торгах вторника. Курс на завтра 1,8796. Евро также в минусе, но еще на отметке 2 рубля за евро. Российский рубль в росте. 3,3582 белорусского за сотню российских.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАБОТА

На внутреннем рынке ЕАЭС планируют устранить препятствия по госзакупкам, фитосанитарным нормам и таможенному регулированию

На внутреннем рынке ЕАЭС планируют устранить препятствия по госзакупкам, фитосанитарным нормам, таможенному и техническому регулированию. На заседании комитета Белорусской торгово-промышленной палаты сегодня говорили о национальных нормах и правилах для работы субъектов хозяйствования, о защите собственного рынка, а также расширении возможностей для выхода на единое поле "пятерки".

Карине Минасян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕАЭС: "Все страны оказались в непростых условиях после кризиса, понимая, что мы должны постепенно, взвешенно проводить политики открытия своих рынков, не нанося никаких ущербов для внутренних производителей".

В рамках ЕАЭС сейчас разрабатываются дорожные карты, в которых будут определены сроки устранения конкретных изъятий и ограничений каждой страной - участницей союза.

Баннер Два помидора на одном флаг Турции, на втором России

ТОМАТНЫЕ ПОТЕРИ

Россия потеряла $1,5 млрд из-за "помидорной войны" с Турцией

Россия потеряла 1,5 млрд долларов из-за "помидорной войны" с Турцией. В тоже время это открывает для российских производителей нишу для роста почти в $500 млн в год. Примерно в такую сумму оценивается годовой турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию, при этом до запрета 43% всех помидоров на российском рынке были турецкими. Но, несмотря на это, в серьезном проигрыше остается потребитель, цены на томаты в российских магазинах выросли почти в три раза.