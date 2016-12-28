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Экономика дня
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27 Декабря 2016 21:15

Экономика дня

ПРИБЫЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

До 2020 года общий объем инновационной продукции в Беларуси превысит 7 млрд руб.

Итак, по прогнозам Госкомитета по науке и технологиям, до 2020 года общий объем инновационной продукции в Беларуси превысит 7 млрд рублей.    

Будущий год в стране объявлен Годом науки. Ожидают, что это будет дополнительным стимулом инновационного развития производственных отраслей. На перспективу сформировано 17 государственных научно-технических программ. Четверть выпускаемой инновационной продукции, что крайне важно, будет экспортироваться.

НОВАЯ МИНИМАЛЬНАЯ

С 1 января 2017 года минимальная заработная плата составит 265 руб.

Правительство установило новый размер месячной минимальной заработной платы.

С 1 января минималка вырастет  до 265-ти рублей. Минимальная зарплата - это государственный социальный стандарт. Для работодателя - это низшая граница оплаты труда работников. Заплатив  меньше, наниматель грубо нарушит трудовое законодательство. 

ВЗЛЕТ НЕФТИ

Цены достигли 4-месячных максимальных значений

Цены на нефть достигли четырехмесячных максимальных значений. Это стало реакцией рынка на договоренности мировых производителей о сокращении добычи.

На торгах в Нью-Йорке фьючерсы выросли на 0,2%, причем рост отмечался седьмую торговую сессию подряд. Нефтяные котировки продолжат восстановление и в следующем году, предполагают эксперты. Ранее, напомним,  ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, договорились с января урезать производство нефти на 1 млн 800 тысяч баррелей в сутки.

ОТСТУПЛЕНИЕ ЕВРО

Впервые за 13 лет евро приблизился к отметке ниже $1,04

Европейская валюта продолжает отступление перед долларом. Не исключено, что до конца года курсы сравняются - 1 к 1-му.

Пока же впервые за 13 лет, евро приблизился к отметке ниже 1,04 доллара, что с уверенностью показывает отступление европейской валюты на мировом рынке. Доллар же завершает год в позитиве. Он получил поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На торгах БВФБ евро дешевел, доллар и российский рубль подорожали

Сегодня на торгах в Минске евро также дешевел, доллар и российский  подорожали.

Официальный курс доллара на завтра 1,9507. Курс евро 2,0374. Российский вырос - 3,2022 за 100 российских рублей на завтра

        

НАЛОГ НА GOOGLE

Россия вводит с 1 января НДС 18% с поставщиков электронных программ и услуг

Россия вводит скандальный, так называемый налог на Google. Минфин обосновал его следующим образом. Сейчас иностранные компании, тот же Google,  поставляют электронные услуги, не уплачивая НДС. В итоге затраты у российских сервисов выше, а значит продукты не конкурентные. С нового года зарубежные компании будут отчислять 18% НДС за продажу музыки, игр, облачных сервисов. Компании уже заявили, что подымут цена на 20%.  Беларусь в этом вопросе взяла паузу и готовится ввести подобный налог только в 2018-м. 

 

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