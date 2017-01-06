Экономика дня

3 Января 2017 21:21

На взлет



Беларусь и Китай создадут совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов

Беларусь и Китай создадут совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов, сегодня передает китайское информационное агентство "Синьхуа".

Соответствующий контракт может быть заключен в первом полугодии 2017 года. Производство развернется в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Напомним, Беларусь разрабатывает и производит свои беспилотники. Этим занимается Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН.



Пенсионная реформа



Ежегодно на 6 месяцев будет расти планка возраста выхода на пенсию

С 1 января начался практический этап пенсионной реформы. Ежегодно на 6 месяцев будет расти планка возраста выхода на пенсию.

Для мужчин она составит 63 года, для женщин - 58 лет. Кроме того, чтобы не остаться без пенсии, после 1 января минимальный страховой стаж должен быть не менее 16 лет. Это время, когда работодатель либо сам работник платил взносы в Фонд соцзащиты. Минимальный стаж также ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев, пока не достигнет в 2025 году 20 лет.



Новое нефтяное



В Беларуси открыто месторождение с оценочным запасом 1,7 млн тонн

В Беларуси открыли новое месторождение нефти. Как сообщает пресс-служба "Белоруснефти", новое месторождение нефти открыто в пределах Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название "Угольское". Нефть месторождения относится к категории труднодоступных. Геологические запасы нового месторождения оцениваются в миллион 700 тысяч тонн. Но более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.



Выше $58



В первый день года стоимость марки Brent на мировых площадках резко пошла вверх

В первый день года нефть на мировых площадках резко пошла вверх. Стоимость барреля Brent поднялась выше 58 долларов.

Это максимум с июля 2015-го. Поддержку нефти дало соглашение стран - членов ОПЕК и других государств о снижении объемов добычи. И самое главное, отмечают аналитики, рынок на практике видит, что участники соглашения соблюдают оговоренные квоты на добычу, ведь каждый хочет, чтобы цены пошли вверх.



Валютный рынок



По итогам торгов на БВФБ доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел

В первый рабочий день года валюты были малоподвижны на торгах в Минске.

Доллар и евро подорожали, российский подешевел. Официальный доллар США на завтра 1,9666. Курс евро также незначительный плюс - 2,0545. Российский рубль единственный из корзины подешевел - 3,2142 за 100 российских завтра.